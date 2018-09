Heute in Wien: 15.9.2018

Tagestipps 15 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Den Tag genießen, ihr sollt – denn heute steht Star Wars am Programm, ein Designmarkt, eine Entdeckungsreise durch Wiens Architektur und eine kulinarische Reise nach Marokko. Schönen Samstag!

Marokko am Teller

Urlaub in Marokko gefällig? Tajine, Couscous und alles was Marokko eben kulinarisch so hergibt, könnt ihr im Le Petit Maroc genießen!

Le petit Maroc

Wo Neubaugasse 84, 1070 Wien

Wann 17:00 – 24:00 Uhr

Naturprodukte

Xenia Naturprodukte verkauft selbstgemachte Naturkosmetik, Ingwerprodukte, Tee aller Art und Vanilleschoten.

Markt am Bruckhaufen

Wo Kugelfanggasse 29-31, 1210 Wien

Wann 9:00 Uhr

Entdeckerreise

Bei OPEN HOUSE WIEN werden die interessantesten und ungewöhnlichsten Gebäude der Stadt für Besucher geöffnet. Sollten sich Wien-Entdecker auf keinen Fall entgehen lassen!

OPEN HOUSE WIEN 2018

Wo Wien

Wann 10:00 – 17:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Gratismusik

Woop Woop! Erwin & Edwin, Scheibsta & die Buben, VIECH und, und, und – alle live und gratis zu hören beim Streetlife Festival 2018!

Streetlife Festival 2018

Wo Babenbergerstraße, 1010 Wien

Wann 10:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Forschung zum Anfassen

Experimente zum Anfassen und Verstehen! Beim Wiener Forschungsfest in der CREAU könnt ihr eurem Entdeckergeist freien Lauf lassen!

Das Wiener Forschungsfest

Wo CREAU

Wann 10:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Designmarkt

Es ist wieder Zeit für den Edelstoff Designmarkt! Streetfood, Kunsthandwerk, Stände zum Schmökern – perfekt für einen chilligen Samstag!

Edelstoff★16

Wo Designmarkt Edelstoff, Karl Farkas Gasse 19, 1030 Wien

Wann 11:00 – 20:00 Uhr

Flohmarkt

Im WUK Hof erwartet euch heute ein Attac Flohmarkt mit Kleidung, Krimskrams, Büchern und auch ein bisschen Rahmenprogramm!

Attac Flohmarkt

Wo WUK, Währinger Straße 59, 1090 Wien

Wann 11:00 – 18:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

May the force be with you!

In den Prater gehen, ihr müsst! Beim Star Wars Day erwarten euch Kostüme, Light Saber Kämpfe und vieles mehr – also nix wie hin!

Star Wars Day im Böhmischen Prater

Wo Böhmischer Prater, Laaer Wald 30C, 1100 Wien

Wann 11:00 – 17:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Relaunch Party

Was früher „freethem“ hieß, ist ab jetzt unter „lightup“ bekannt! Die Organisation setzt sich für Aufklärung über Menschenhandel ein. Heute wird der Relaunch gefeiert!

Relaunch Party

Wo SNEAK IN, Siebensterngasse 12, 1070 Wien

Wann 19:00 – 23:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

