Heute in Wien: 15.6.2019

Tagestipps für Wien

Heute ist Kaiserwetter. Lust auf Kaisermühlen-Romantik, französischen Witz, gute Musik und Fahrrad-Liebe oder doch lieber ein gemütliches Gassenfest und anschließendes Vintage Bilderrahmenshopping? Es ist einiges los in Wien.

Es klappert die Mühle…

Mediterrane Köstlichkeiten am Tisch, ein Achterl in der Hand und den Sonnenuntergang in maritimer Idylle bestaunen. Da ist nichts von Kaisermühlen-Blues.

Zur Alten Kaisermühle

Wo Fischerstrand 6, 1220 Wien

Wann 11:30 – 23:00 Uhr

Ein Königreich für einen Bilderrahmen

Ein Foto ist doch nichts ohne einen schönen Rahmen. Also nichts wie hin zum Mega Summer Sale im Frameshore und kräftig Vintage Bilderrahmen shoppen.

Vintage Bilderrahmen Mega Summer Sale

Wo Frameshore

Wann 11:00 Uhr

Theobald-Gassen-Fest

Chillen auf sonnigen Sofas mit kühlen Drinks und Bioburgern bei cooler Musik, zwischen den Ständen schlendern und gustieren. Faire Mode, Kunst & Schmuck, frischer Fisch und feiner Kaffee, für jeden ist etwas dabei.

Theobald-Gassen-Fest 2019

Wo Theobaldgassen

Wann 13:00 – 22:00 Uhr

Hallo Drahtesel

Sommerzeit ist Fahrradzeit. Doch wenn der alte Drahtesel nicht mehr richtig will, dann bringt man ihn am Besten zum Gratis Check beim 48er Tandler.

Gratis Fahrradcheck und Bike Repair Mitmach-Station

Wo 48er-Tandler

Wann 13:00 – 17:30 Uhr

Sommer in der Brotfabrik

Kein Brot, aber dafür Live-Acts, Street Art, Workshops, Ausstellungen, Gespräche und vieles mehr.

Brotfabrik Sommerfest 2019

Wo BROTFABRIK WIEN

Wann 14:00 – 22:00 Uhr

Kaiserwetter

Launige Musik, Barbecue, Drinks, Liegestühle und Hängematten. Und hat da jemand etwas von gratis Basil Smash Shots gesagt? Ja bitte, danke!

Kaiserwetter // Free Open Air // Himmel & Wasser

Wo Himmel und Wasser

Wann 14:00 Uhr

Monsieur Claude 2

Französischer Witz und Charme über den Dächern Wiens. Wo sonst sollte man die laue Nacht verbringen?

Kino am Dach

Wo Urban Loritz Platz 2a, 1070 Wien

Wann 21:00 Uhr