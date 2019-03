Heute in Wien: 15.3.2019

Tagestipps für Wien

Das Wochenende steht vor der Tür und wir in den Startlöchern. Der Tag beginnt mit vollem Einsatz für den Klimaschutz, später führt es uns zur Art Vienna und am Abend wird geschmust.

Es geht um das Knödel

Topfen oder Erdäpfel? Süß oder salzig? Jeder hat seine Präferenz und jeder kommt in der Knödel Manufaktur auf seine Kosten.

Knödel Manufaktur

Wo Josefstädter Straße 89, 1080 Wien

Wann 11:00 – 20:00 Uhr

Fridays for Future

Es geht um unsere Zukunft. Darum gibt es heute keine sinnvollere Beschäftigung als Teil des weltweiten Klimastreiks zu sein!

Weltweiter Klimastreik: Jetzt nehmen WIR die Zukunft in die Hand

Wo Heldenplatz

Wann 10:00 – 15:00 Uhr

Jung und modern

Wiens internationale Kunstmesse geht in die zweite Runde. Ein idealer Anlass, um uns heute mit zeitgenössischer Kunst, Klassischer Moderne und Design zu beschäftigen.

Art Vienna 2019 – International Art Fair

Wo Art Vienna, Hofburg, 1010 Wien

Wann 11:00 – 19:00 Uhr

Sale Sale Sale

Wir verbringen den heutigen Nachmittag auf Europas größtem Pop-Up Sale. Er ist zurück und zwar mit Schuhen, Accessoires und erstmalig auch Kinderbekleidung.

Fashion Flash Wien | Dein Pop-Up Sale

Wo MARX HALLE, Marx Halle, Karl-Farkas-Gasse 19, 1030 Wien

Wann 12:00 – 20:00 Uhr

Schmäh und Altruismus

Janina Lebiszczak beehrt die Kolonie 5 heute mit ihren witzigen Texten von Damenergüssen bis zu Pandoras Box. An ihrer Seite gibt David Strohmeier seine Texte mit Gitarrenbegleitung zum Besten.

Lebiszczak liest, Strohmeier spielt.

Wo Kolonie 5, Hamburgerstraße 11, 1050 Wien

Wann 19:00 – 23:59 Uhr

Soulfood, Sound und Saufen

Heute Abend dreht sich alles darum, es uns gut gehen zu lassen. Mit Soulfood à la Burger, Ramen und Co., guter Musik und Drinks wird das sicher gelingen.

Schönes Gelage – Soulfood, Drinks, Sound und Party

Wo Die Schöne, Kuffnergasse 7, 1160 Wien

Wann 19:00 – 23:59 Uhr

Es keat afoch mehr gschmust

Bis spät in die Nacht wird heute getanzt, gefeiert und geschmust. Wenn das nicht schon Anreiz genug ist: Die Einnahmen des Abends gehen an den Verein Vergissmeinnicht, der Hilfe für Menschen in Not bietet.

Schmuseparty 2019

Wo WIRR, Burggasse 70, 1070 Wien

Wann 20:30 – 3:30 Uhr