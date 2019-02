Heute in Wien: 15.2.2019

Tagestipps für Wien

Heute feiern wir einen Geburtstag, einen Abschied und ein Jubiläum.



Kärnten in Wien

Hinter der Uni Wien liegt Klein Kärnten. Bei Schrittesser bekommt man die beste Kärntner Kasnudeln.

Schrittesser Speck&Bar

Wo Reichsratstraße 11, 1010 Wien

Wann 12:00 – 24:00 Uhr

Ruben und Albert

Die Albertina zelebriert 300 Jahre Lichtenstein mit einer Sonderausstellung aus der fürstlichen Sammlung Lichtenstein.

Eröffnung | Rubens bis Makart

Wo Albertina Museum, Albertinaplatz 1, 1010 Wien

Wann 18:30 – 21:00 Uhr

Birthday Party

Feiert gemeinsam mit dem magdas Hotel seinen 4. Geburtstag!

Magdas HOTEL Big Birthday Party

Wo Magdas HOTEL, Laufbergergasse 12, 1020 Wien

Wann 19:00 – 23:59 Uhr

Streiken für die Zukunft

Wer sich heute angagieren will, tut das am besten für das Klima. Am Heldenplatz wird demonstriert!

9. Klimastreik – Wien #FridaysForFuture

Wo Heldenplatz, 1010 Wien

Wann 10:00 – 13:00 Uhr

Freud neu

Das Sigmund Freud Museum wird renoviert, daher gibt es heute eine erste Abschiedfete vom alten Museum.

Abschiedsfeier für das „alte“ Sigmund Freud Museum

Wo Sigmund Freud Museum, Berggasse 19, 1090 Wien

Wann 19:00 – 20:30 Uhr

Konzerte unter der U6

Drei grndiose Bands bepielen heute das Café Carina. Let’s go dancing!

The Vintage Cinema Club // Iron Snag Joe // Churchpenny Allstars

Wo Café Carina, Josefstädter Straße 84, 1080 Wien

Wann 21:00 – 24:00 Uhr

Aus alt mach neu

Alles, was ma anziehen kann, kann man auch tauschen. Ab zum Kleidertausch!

Kleidertausch

Wo menschenanziehen, Stutterheimstraße 4, 1150 Wien

Wann 19:00 – 22:00 Uhr