Heute in Wien: 15.12.2019

Tagestipps für Wien

Heute ist Markttag und das heißt, coole Produkte und unkonventionelles Programm. Eine kleine Abwechslung zu den ganzen traditionellen Christkindlmärkten.



Sonntagmorgen

Lust auf ein ausgiebiges Sonntagsfrühstück? Dann seid ihr im Eduard genau richtig.

Eduard

Wo Sparkasseplatz 1, 1150 Wien

Wann 9:30 – 24:00 Uhr

Gutes Buch und duftende Kräuter

Darf es ein Buch zu Weihnachten sein? Oder vielleicht lieber ein paar Kräuter für die Küche? Am Kräuter- und Büchermarkt bekommt man heute beides.

Kräuter- und Büchermarkt

Wo Adria Wien

Wann 11:00 – 16:00 Uhr

VintageBierPizza

Vintage Flohmarkt gespickt mit Craft Bier und Pizzaschnitten. So kann man den Sonntag in gutem Gewissen verbringen. Na dann, Prost Mahlzeit!

VintageBierPizza-Flowmarkt

Wo Hefenbrüder

Wann 12:00 – 18:00 Uhr

G’wand & Open Mic

Auf Schnäppchenjagd gehen und nachher noch ein Open Mic? Da lassen wir uns nicht zweimal bitten und pilgern sogleich ins Loft.

Flohmarkt by Open Piano for Refugees – G’wand & Open Mic

Wo The Loft

Wann 12:00 – 17:00 Uhr

Kekse, Kekse, Kekse

Schnappt eure noch leeren Keksdosen und macht euch auf den Weg ins Boutiquehotel Stadthalle. Da könnt ihr Kekse, Kuchen und Co. kaufen. Ganz ohne lästigen Verpackungsmüll, perfekt zum gleich naschen.

Less Waste for Christmas

Wo Boutiquehotel Stadthalle

Wann 13:00 – 18:00 Uhr