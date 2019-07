Heute in Wien: 14.7.2019

Tagestipps für Wien

Sonntag in Wien. Zeit für Wakeboard-Profis, eine Tauschbörse, ein kulturelles Fest und zwei „haarsträubende“ Filme.



Eine pipifeine Bar

Wer das Wochenende stylisch ausklingen lassen will, der ist hier am rechten Fleck. Fancy Interieur, schmackhafte Cocktails und experimentelles Essen.

The Birdyard

Wo Lange Gasse 74, 1080 Wien

Wann 17:30 – 02:00 Uhr

Wassersport

Die besten Wakeboarder kommen nach Wien um sich Punkte für die Weltrangliste zu holen. Wer mag, kann ihnen dabei zuschauen. Es lebe der Sport!

Austrian Wakeboard Cup

Wo Wakeboardlift Wien

Wann 12:00 – 20:00 Uhr

Kleidung und Mehr

Räum den Kleiderschrank aus und tausche dein Gewand mit Anderen. Wer zusätzlich den Kochlöffel schwingen willl, der kann auch veganes Essen mitbringen.

3. Kleidertausch-Party & veganes Potluck

Wo Museum 15 – Bezirksmuseum Rudolfsheim-Fünfhaus

Wann 11:00 – 17:00 Uhr

Wir sind Eins

Freier Eintritt, Live-Musik, Kinderprogramm und Workshops. Heute wird die Donauinsel zur afrikanischen Kulturzone.

7.Akasaa festival

Wo Donauinsel

Wann 11:00 Uhr

Es dreht sich alles um die Haare

Deine Haare sind so schön, darf ich sie mal anfassen? – in diesem Film kein gutes Zeichen. Hilfe die haarwütigen Zombies kommen! Und wer danach noch nicht genug hat, der kann in die Welt des „Friseur-Tratsch“ eintauchen.

Double Feature: Hair Wolf + Q’s Barbershop

Wo Kaleidoskop

Wann 21:00 Uhr