Heute in Wien: 14.6.2018

Tagestipps für Wien

Heute startet die Fußball WM und wir sind natürlich Feuer und Flamme! Und wer gerade „NOT“ dachte: auch für gänzlich Fußball-Unbegeisterte haben wir das passende Programm!

Spritzwein

Spritzer so weit das Auge reicht, AustroPop aus den Boxen und Patriotismus in den Herzen – ja, das gibt’s heute bei Sand In The City! Woop Woop!

Spritzer Festival – Man bringe den Spritzwein!

Wo SandInTheCity, Lothringerstraße 22, 1030 Wien

Wann 14:00 Uhr

Public Viewing

Das erste Spiel einer langen WM-Phase steht vor der Tür! Russland spielt um 17:00 Uhr gegen Saudi-Arabien und das WUK öffnet schon um 14:00 Uhr seine Public Viewing Pforten. Also Bier holen, Gesichter bemalen und anfeuern!

FM4 WM-Quartier 2018

Wo WUK, Währinger Straße 59, 1090 Wien

Wann 14:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei

Lesung

Sina Klein hat einen neuen Gedichtband veröffentlicht und die Erwartungen sind hoch! Wer zuhören will: in der AU im 16. Bezirk habt ihr die Möglichkeit dazu!

Sina Klein – Skaphander

Wo AU, Brunnengasse 76, 1160 Ottakring, Wien, Austria

Wann 20:00 – 21:30 Uhr

Wieviel gratis

Der Gurke zur Ehr‘

Die Gurke, ein Wundergemüse, das sich sowohl im Salat als auch im Gin gut macht. Und vor allem wegen letzterer Eigenschaft wird im Torberg der Welttag der Gurke auch ganz besonders gefeiert. Cheers!

Feier des Welt-Gurkentags

Wo Das Torberg, Strozzigasse 47, 1080 Wien

Wann 17:00 – 3:00 Uhr

Tango, Tango

Leidenschaft auf der Tanzfläche wird wohl nirgends so deutlich, wie beim Tango. Bis 21. Juni sind Gisela Natoli und Gustavo Rosas zu Gast in der Tangobar und geben Workshops. Heute Abend kann man aber auch einfach nur zusehen!

Showtanz Gisela Natoli & Gustavo Rosas

Wo Tangobar.Vienna, Schwarzspanierstraße 13, 1090 Wien

Wann 22:30 – 23:30 Uhr

