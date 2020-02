Heute in Wien: 14.2.2020

Tagestipps für Wien

Valentinstag. Es ist doch schön die Liebe zu feiern und sich den wichtigsten Menschen im Leben zu widmen. Auch unsere Tagestipps rufen ganz laut: LOVE LOVE LOVE!



Love is in the Air…

Wo man am Valentinstag am besten diniert haben wir für euch zusammen geschrieben. Also schnappt euch euer Herzblatt und genießt einen wundervollen Tag.

Romantische Lokale in Wien

Wo Wien

Wann 0:00 – 24:00 Uhr

Mit viel Liebe gemacht

Alle, die gerne selber nähen oder gerne Selbstgenähtes von fancy Labels tragen, sollten sich zum Stoff-Sample-Sale begeben. Hier kann man Stoffe und Gustostückerln aus der letzten Kollektion kaufen.

Stoff-Sample-Sale

Wo No17

Wann 11:00 Uhr

In Love with…

Für alle Verliebten und Nicht-Verliebten gibt es heute eine Führung im Kunst Haus Wien. Und weil Valentinstag ist, gibt es für jeden ein Punschherz dazu.

Führung | In Love with Street Photography

Wo KUNST HAUS WIEN. Museum Hundertwasser

Wann 17:00 – 18:00 Uhr

How to be Single

Genug von Süßholzraspeln und zuckersüßen Pärchen? Dann nichts wie hin ins ERICH zur Anti Valentine’s Party und eine Blood Orange Margarita trinken.

ANTI VALENTINE‘S PARTY

Wo ERICH

Wann 18:00 – 2:00 Uhr

Mit Liebe zum Detail

Claudia Molitoris lädt zur Ausstellung ihrer Werke. Von Malerei über Illustrationen bis hin zu Grafik ist alles dabei.

Claudia Molitoris – Welcome to my Mental Flip Side

Wo Kolonie 5

Wann 19:00 – 22:00 Uhr