Heute in Wien: 14.2.2019

Tagestipps für Wien

Heute ist Valentinstag! Hier kommen unsere Tipps für alle Wien-Verliebten!

Spielen statt Schmusen

Da Valentinstag ist, empfehlen wir euch heute sicher kein romantisches Restaurant oder eine schicke Cocktailbar. Die sind sowieso ausgebucht. Geht lieber ins Café Benno und spielt eine Runde Werwolf. Ist mal was anderes.

Café Benno

Wo Alser Straße 67, 1080 Wien

Wann 11:00 – 23:00 Uhr

Freude!

Am Valentinstag wird so einiges gefeiert. So auch im Ateliertheater – das reparierte Pissoir! Die Einweihung geht um 20:00 Uhr los!

Am Valentinstag feiern wir das reparierte Pissoir

Wo Ateliertheater, Burggasse 71, 1070 Wien

Wann 20:00 Uhr

Eigenheim olé

Für die Häuslbauer unter euch, oder die es noch werden wollen. Besucht die Bauen & Energie Wien 2019 in der Messe Wien.

Bauen & Energie Wien 2019

Wo Messe Wien, Messeplatz 1, 1021 Vienna

Wann 09:00 – 17:00 Uhr

Breakfast at Tiffany’s

Vielleicht Blake Edwards’ schönster Film – Breakfast at Tiffany’s mit Audrey Hebpurn.

Dirty Dancing – valentine’s special

Wo Filmcasino, Margaretenstraße 22-24, 1040 Wien

Wann 20:30 – 22:30 Uhr

Valentinstag Special

Heute werden in der Albertina im Rahmen einer Spezialführung die Schönsten Werke zum Thema Liebe gezeigt! Euch erwarten also zarte Romanzen, unerfüllte Leidenschaft, amouröse Abenteuer und heiße Flirts! Und zur Feier des Tages gibt es im Anschluss noch Sekt uns Süßes!

Liebe(spaare) in der Albertina | Valentinstag Special

Wo Albertina Museum, Albertinaplatz 1, 1010 Wien

Wann 15:30 – 16:30 Uhr & 17:00 – 18:00 Uhr

Valentinstags Comedy

Dating-Advice gibt es heute für Valentinstags-Freunde und -Verabscheuer, für Singles und Couples, Throuples und alles in between und outside. Ob man den Rat von Stand Up Comedians ernst nehmen kann, das ist eine Frage für sich.

Dating Confessions, Stories & Advice

Wo Florianigasse 39, 1080 Wien

Wann 19:00 – 21:00 Uhr

Liebestattoo

Ihr wolltet immer schon ein Tattoo aber wusstest noch nicht welches? Heute ist euer Tag! Im im Marda Tattoo Company Studio ist heute Tattoo-Flash-Day!

ST. Valentinstag FLASH DAY

Wo Marda Tattoo Company Wien, Schweglerstraße 44, 1150 Wien

Wann 10:00 Uhr