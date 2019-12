Heute in Wien: 14.12.2019

Tagestipps für Wien

Samstag, Weihnachtsparty mit Hermann Nitsch, Geburtstagsparty im Villa Vida Cafe, Buchlesung und viel Musik. Was darf es denn sein?



Gretel ohne Hänsel

Täglich wechselnde Gerichte, alles bio und hauptsächlich regional. Das ist das Credo im Gretel und dazu sagen wir nicht Nein.

Gretel

Wo Mariahilfer Str. 92, 1070 Wien

Wann 9:00 – 21:00 Uhr

Triumph des Scheiterns

Peter Waldeck liest aus seinem neuen Buch. Eintritt ist frei und wer noch ein Buch unter den Weihnachtsbaum legen möchte, der sollte selbiges gleich kaufen und sich freuen.

Peter Waldeck : Triumph des Scheiterns

Wo Schallter Audio & Records

Wann 17:00 – 18:30 Uhr12

X-Mas Party

Neue Werke von Hermann Nitsch gepaart mit cooler Musik. Das ist eine Weihnachtsfeier nach unserem Geschmack. Was Gutes tut man auch, denn der Erlös geht an die Gruft. Also kommt und feiert.

Parallel Vienna X-Mas Party

Wo Falkestraße 5, 1010 Wien

Wann 19:00 Uhr

Happy Birthday

37 Jahre Türkis Rosa Lila Villa. Das muss kräftig gefeiert werden, zu diesem Anlass lädt das Villa Vida Café zum Stelldichein. Eintritt ist frei und gute Laune ist willkommen.

Geburtstagsfeier! – Türkis Rosa Lila Villa

Wo Villa Vida Café

Wann 19:00 – 1:30 Uhr

Alles Party!

Winterfest in der Brunnenpassage. Es gibt viel Musik, gute Laune, Partystimmung und Mitbringsel fürs Buffet sind gerne gesehen.

Alles Party! – Winterfest

Wo Brunnenpassage

Wann 19:00 – 22:00 Uhr