Heute in Wien: 13.8.2019

Tagestipps für Wien

Eine Nacht in Bates Motel, ein Abend mit Spiel und Spaß, American Hardcore im Chelsea oder eine Ausstellung über Myanmar. Das ist der Dienstag, Baby!



Maikaʻi maikaʻi

Poke Bowls sind eine wunderbare Art gesund und gut zu essen. Es gibt viele verschiedene Varianten von Fisch und Fleisch bis zu vegan. Eines haben sie gemeinsam: frische und schmackhafte Zutaten.

WikiWiki Poke

Wo Wipplingerstraße 21, 1010 Wien

Wann 11:00 – 21:00 Uhr

Opening Event

Myanmar befindet sich im Aufschwung. Die beiden Künstler zeigen in ihrer Ausstellung, dass das ehemalige Burma viel mehr zu bieten hat als es auf den ersten Blick scheint.

Opening event – Photo Exhibition ,,Myanmar in transition“



Wo Impact Hub Vienna

Wann 18:00 – 21:00 Uhr

Brot und Spiele

Ein Abend mit Brettspielen. Hört sich vielleicht nicht so prickelnd an, ist es aber. Es werden die unterschiedlichsten Spiele vorgestellt und dazu kann man sich Snacks und Getränke von der Hotelbar holen.

Paradice Board Game Night

Wo Magdas HOTEL

Wann 18:30 – 23:00 Uhr

Flipper feat. Mike Watt & David Yow

American Hardcore meets Vienna. Flipper und Konsorten kommen in unsere schöne Stadt und drehen die Musik so richtig auf. Das kann nur legendär werden.

Flipper feat. Mike Watt & David Yow / We Are The Asteroid

Wo Chelsea

Wann 20:00 – 23:00 Uhr

Nicht ohne meine Mutter

Die berühmteste Duschszene der Welt. Heute flimmern Norman Bates und seine Mutter über die große Leinwand und alle halten gespannt den Atem an, wenn der Vorhang aufgeht.

Alfred Hitchcock: PSYCHO (1960, OV)

Wo Votivkino

Wann 20:00 Uhr