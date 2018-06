Heute in Wien: 13.6.2018

Tagestipps 13 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Heute gehen wir schon am Nachmittag Sterne schauen, schauen den Puppen beim Tanzen zu und verbringen den Abend tanzend am Gürtel. Und zwischendurch? Da essen wir Asiatisch, bis wir platzen!

Ramen!

Lust auf Asiatisch? Am liebsten Ramen mit Garnelen und so vielen Extra-Toppings, dass wir danach den ganzen Tag nichts mehr essen müssen! Nomnomnom…

Mochi Ramen Bar

Wo Vorgartenmarkt Stand 12 & 29, 1020 Wien

Wann 11:30 – 21:30 Uhr

Planetarium to go

Ein Planetarium, das ganz leicht aufgebaut und überall hintransportiert werden kann. Das Public Space Planetarium macht heute Halt am Rochusmarkt – aber Achtung: nur für Personen zwischen 0 und 99 Jahren! 🙂

Sternenmeer am Rochusmarkt

Wo Rochusmarkt, Rochusmarkt, 1030 Wien, 1030 Wien

Wann 15:00 – 18:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei

Zero Waste

Zero Waste Austria wird 3 und deswegen wird über’s Kompostieren diskutiert! Mit dabei: kompostierbare Sackerl, Kaffeekapseln und jede Menge Infos zu Eigenkompostierungsmöglichkeiten!

Ist Kompostierung die Lösung?

Wo Zero Waste Austria, Lindengasse 56, 1070 Wien

Wann 18:00 – 20:00 Uhr

Wieviel kostenlos aber mit Anmeldung

Swing und Puppenspiel

Wenn Puppenspiel und Swing Musik aufeinandertreffen, was kommt dann dabei heraus? Eine witzige Melange aus Wiener Schmäh und Bewegung – heute zu sehen im Schubert Theater!

Puppets On A Swing

Wo Schubert Theater Wien, Währingerstraße 46, 1090 Wien

Wann 19:30 Uhr

Wieviel 22,- Euro

Ich will doch nur spielen …

Bei Siren Games im 16. Bezirk gibt es Spiele aller Art – heute Abend können sie wie wild gespielt werden! Ob man nun alleine kommt oder in der Gruppe, ein eigenes Lieblingsspiel mit hat oder einfach mal was Neues kennenlernen will – alles ist möglich!

Brettspiel Abend/Boardgame Night

Wo Siren Games, Friedmanngasse 13, 1160 Wien

Wann 19:00 – 23:00 Uhr

Wieviel 1,- Euro

Punk am Gürtel

Heute Abend verwandelt sich die Bühne im Venster 99 in eine Punk-Oase! Flash Forward, Mindblind und CAN I SAY heute Live on Stage!

Flash Forward

Wo Venster 99, Stadtbahnbögen 99, 1090 Wien

Wann 20:00 – 24:00 Uhr

Wieviel 1,- Euro

STADTBEKANNT

