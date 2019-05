Heute in Wien: 13.5.2019

Tagestipps für Wien

Burgenländischer Wein, zeitgenössische Literatur und popkulturelle Referenzen begleiten uns heute durch den Tag. Einen schönen Montag!

Im Viertel Zwei

Wer im Glashaus sitzt sollte nicht mit Steinen werfen. Bei so vielen Speisen, durch die man sich durchkosten möchte, bliebe dafür auch gar keine Zeit.

Das Glashaus

Wo Das Glashaus, Am Grünen Prater 11, 1020 Wien

Wann 11:00 – 24:00 Uhr

Stadt Land

Das Burgenland veranstaltet sein jährliches Fest am Hof, um die Wiener von burgenländischen Speisen, Weinen und Musik zu begeistern!

Burgenland Kul(t)inarium

Wo Am Hof, 1010 Wien

Wann ab 11:00 Uhr

Hand in Hand

Ampelpärchen begegnet man nun nicht mehr nur auf der Straße, sondern auch in der Bar. Heute gibt es die ersten rot-grünen Ampelpärchen Cocktails zu verkosten.

Ampelpärchen Cocktails im Shop

Wo Ampelpärchen Rocks, Otto-Bauer-Gasse 19, 1060 Wien

Wann 14:00 – 20:00 Uhr

Internet 101

In den vergangenen Jahren veröffentlichte sie bereits Bücher über Lügen, Hass und Hetze im Netz. Heute referiert Ingrid Brodnig darüber, wie man damit umgehen soll.

Ingrid Brodnig zum Umgang mit Hass und Lügen im Netz

Wo Grüne Bildungswerkstatt Wien, Margaretenst raße 120, 1050 Wien

Wann 18:00 – 20:00 Uhr

Zeitgenössische Literatur

Mahir Guven liest aus seinem Debütroman „Zwei Brüder“ und wird dabei von Margret Millischer übersetzt.

Mahir Guven liest aus „Zwei Brüder“

Wo Hauptbücherei Wien, Urban-Loritzplatz 2a, 1070 Wien

Wann 19:00 – 21:00 Uhr

Chor

Der Philharmonische Chor und das Kammerensemble des Philharmonischen Orchesters wagen sich an eines der eindrucksvollsten Werke Bachs heran: Die hohe Messe in h-moll.

Bach – Messe in h-moll

Wo St. Johann Nepomuk, Nepomukgasse 1, 1020 Wien

Wann ab 19:30 Uhr

Klangmalerei

Duo Hofmaninger/Schwarz bringt jede Klarinette zum Klingen und jede Trommel zum Beben!

Impro Währing: Duo Hofmaninger/Schwarz – Gebläse trifft a

Wo KunstbeTrieb, Klostergasse 11, 1180 Wien

Wann 19:30 – 22:30 Uhr

Wie, den kennst du nicht?

Ihr haut in jedem Satz Popkultur-Referenzen raus und erntet dafür nur verwirrte Blicke? Den heutigen Abend könnt ihr unter Gleichgesinnten verbringen (und noch dazu Preise gewinnen).

You Have To Remember This!

Wo Jetzt, Parhamerplatz 16, 1170 Wien

Wann 19:30 – 22:30 Uhr