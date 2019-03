Heute in Wien: 13.3.2019

Tagestipps für Wien

Draußen ist es kalt, trotzdem geht es raus! Dabei spielt die Vorfreude auf interaktive Ausstellungen und abendlichen Jazz eine wesentliche Rolle!

Authentisch japanisch

Kein Sushi, dafür Donburi, Takoyaki und Onigiri. Wem das noch nichts sagt, sollte dem Kuishimbo unbedingt einen Besuch abstatten!

Kuishimbo

Wo Linke Wienzeile 40, 1060 Wien

Wann 12:00 – 16:30 Uhr

Durch das Ohr zum Herzen

Oft vergessen wir, was es bedeutet, ein gut funktionierendes Gehör zu haben. Es ermöglicht uns, Musik wahrzunehmen und uns von ihr bewegen zu lassen. Bei der interaktiven Ausstellung im Haus der Musik dreht sich alles um den Zusammenhang von Musik und Hören.

HÖREN bewegt im Haus der Musik

Wo Haus der Musik, Seilerstätte 30, 1010 Wien

Wann 13:00 – 17:00 Uhr

Keine Prokastination mehr

Wie schaffe ich es, meine Zeit besser zu nutzen? Eine Frage, die sich nicht nur angehende Entrepreneure schon häufig gestellt haben. Heute bekommen wir brauchbare Tipps und Tricks!

Entrepreneurship 360° – Mindfulness, Creativity and Productivity

Wo Welthandelsplatz 1, 1020 Wien

Wann 17:30 – 20:00 Uhr

Neue Perspektiven

China und Österreich verbinden ähnliche Herausforderungen: immer mehr Menschen ziehen in die Stadt, kleinere Dörfer lösen sich auf. In einer neuen Ausstellung präsentiert Architektin Xu Tiantian nun, was für die Entwicklung des ländlichen Raums getan werden kann.

Ausstellungseröffnung „Rural Moves – The Songyang Story“

Wo Az W Architekturzentrum Wien, Museumsplatz 1, 1070 Wien

Wann 18:00 – 22:00 Uhr

Yamandu wer?

Vier Musiker und unzählbare Gefühle. Beim Hören des neuen Albums vom Yamandu Fuchs Quartett kommt man aus dem Lachen und Weinen gar nicht mehr heraus.

Yamandu Fuchs Quartett Album release

Wo ORF RadioKulturhaus, Argentinierstraße 30a, 1040 Wien

Wann 19:30 – 21:30 Uhr

Im Zeichen Bösendorfers

Zum 100. Todestag wird der einflussreiche Klavierbauer Ludwig Bösendorfer mit einem Konzertabend im Palais Millard-Clary geehrt.

Musiksalon: Ludwig Bösendorfer zum 100. Todestag

Wo Palais Mollard-Clary, 1010 Wien

Wann 19:30 – 22:30 Uhr