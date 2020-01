Heute in Wien: 13.1.2020

Tagestipps für Wien

It’s just another manic Monday. Da passen Skandalfilme, Pop Art, Kellertexte und Popkultur Quiz perfekt dazu.

Die ganze Welt

Vom Frühstück bis zum Cocktail ist im Westpol alles vertreten. Auch die Küche wartet mit Schmankerln aus diversen Ländern rund um den Globus auf.

Westpol

Wo Lerchenfelder Str. 71, 1070 Wien

Wann 11:00 – 23:00 Uhr

Retrospektive

Skandalfilme, Provokation und Tabubrüche. Das ist das Metier von Breillat und Ferreri. Im Filmmuseum kann man sich ganz ihren Werken widmen.

Catherine Breillat / Marco Ferreri

Wo Österreichisches Filmmuseum

Wann 18:30 Uhr

Around the World

Sandra Rauch präsentiert ihre Sicht auf die Welt. Großstadtbilder im Pop Art Design. Eine Mischung aus Fotografie und Acryl und auf jeden Fall sehenswert.

Opening Sandra Rauch – around the world

Wo Galerie Felix Höller

Wann 19:00 Uhr

Kellertexte

Heute kann jeder, egal ob Amateur oder Profi, seine geschriebenen Texte vorstellen. Nur nicht schüchtern sein, sondern den Schritt auf die Lesebühne wagen.

12. Kellertexte mit Daniela Noitz & Gastleser*innen

Wo Alberts Bücherlager

Wann 19:00 – 22:00 Uhr

You have to remember this!

Popkultur Quiz, JETZT! 5,- Euro pro Gruppe. Es gibt Getränke, Snacks, Preise, Ruhm und Ehre. Wer kann da schon widerstehen?

Wo Jetzt

Wann 19:30 – 22:30 Uhr