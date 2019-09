Heute in Wien: 12.9.2019

Tagestipps für Wien

Afterwork in der Zollergasse, eine Vernissage, Kaberett- Abend mit Bezirkowitsch, Hommage an eine bedeutende Autorin und The Opera of Time.



Wie ein Fisch im Wasser

Wien hat Zuwachs in Sachen Feinkost bekommen und zwar mit Fokus auf österreichischen Süßwasserfisch aus Wildfang. Den gibt es zum Mitnehmen aber auch als Menü vor Ort, zum Frühstück, Lunch oder eben so lange der Vorrat reicht.

Süsswasser

Wo Theobaldgasse 16, 1060 Wien

Wann 9:00 – 20:00 Uhr

Caroline Pichler

Es jährt sich der Geburtstag der Schriftstellerin und Salonière Caroline Pichler zum 250. Mal. Aus diesem Anlass setzt sich die Autorin Margit Schreiner mit der bedeutenden Autorin des 18. und frühen 19. Jahrhunderts auseinander.

Autorinnen feiern Autorinnen – Caroline Pichler

Wo Musiksammlung der Wienbibliothek

Wann 15:30 – 21:30 Uhr

Zollergassen Sunsettour

Afterwork Party in der Zollergasse. Mit dabei sind Bros Pizza, Liebling, Ganz Wien, Bao Bar, Agent Oscar, Cafe Europa und noch viele mehr.

Zollergassen Sunsettour

Wo Zollergasse

Wann 17:00 – 2:00 Uhr

Bezirkowitsch kommt in den 15. Bezirk

Die SPÖ15 und der Wirtschaftsverband15 laden zu einem Kabarett-Abend mit Max Zirkowitsch und Gregor Fröhlich.

Kabarett mit Zirkowitsch und Fröhlich

Wo Schutzhaus Zukunft auf der Schmelz

Wann 17:30 – 22:00 Uhr

Junge Künstler

Benjamin Nachtigall ist anwesend und präsentiert seine Werke in der Galerie Gerersdorfer.

Vernissage Benjamin Nachtigall

Wo Galerie Gerersdorfer

Wann 19:00 – 21:30 Uhr

THE OPERA of TIME

THE OPERA of TIME ist eine interaktive Medien-Oper von den Grenzen des Surrealen bis zu den Grenzen der Zeit.

THE OPERA of TIME

Wo WUK Werkstätten- und Kulturhaus

Wann 19:45 Uhr