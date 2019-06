Heute in Wien: 12.6.2019

Tagestipps für Wien

Ein Konzert im Supersense, eine Theater-Premiere und eine gehörige Portion Frauen-Power machen den heutigen Tag zu etwas ganz Besonderem.

Kimchi

Wenn der Alltagsstress kein ausgedehntes Mittagessen zulässt, bleibt immer noch Kimchi To Go!

Kimchi To Go

Wo Kimchi To Go, Landstraßer Hauptstraße 83-85, 1030 Wien

Wann 10:30 – 20:00 Uhr

Frauen unter sich

Heute gibt’s ein großes Sommerfest zu Ehren des einjährigen Jubiläums von Salon im Looshaus!

Salon im Looshaus No.6

Wo Looshaus Wien, Michaelerplatz, 3, 1010 Wien

Wann 18:00 – 21:30 Uhr

Live-to-Vinyl

Live-Konzerte mit unmittelbarer Vinyl-Aufnahme – das können nur die Supersense Sessions sein.

Liminal Zone „The Supersense Sessions #3“

Wo SUPERSENSE, Praterstraße 70, 1020 Wien

Wann 19:30 – 22:30 Uhr

Theatertag

„Wie geht es weiter“ ist der Titel des Theaterstücks, das heute Wien-Premiere im Werk X feiert. „Wie kann man das verpassen“ ist die Frage, die wir uns stellen.

Wie geht es weiter – Uraufführung, Wien-Premiere

Wo WERK X, Oswaldgasse 35A, 1120 Wien

Wann 19:30 – 20:50 Uhr

Lesung „weg“

Normalerweise schreibt sie, heute liest sie, was sie geschrieben hat: ihren Roman „weg“.

Doris Knecht liest aus „weg“

Wo phil, Gumpendorferstraße 10-12, 1060 Wien

Wann 20:00 – 23:00 Uhr

Filmpremiere

Im Gartenbaukino wird gelacht, gefühlt und Film geschaut.

Kaviar – Premiere Wien

Wo Gartenbaukino, Parkring 12, 1010 Wien

Wann 20:00 – 22:00 Uhr