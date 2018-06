Heute in Wien: 12.6.2018

Tagestipps 12 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Live-Musik, Social Media und Hula Hoop! Wie das alles zusammenpasst? Na, das ist das Programm für heute!

Kleiner gedanklicher Ausflug

Wenn der Sommer über Wien hereinbricht und man eigentlich viel lieber in Italien auf einer Piazza sitzen möchte, als in der Arbeit, dann sollte man sich einen Tag im Gastgarten des Kleinen Cafés gönnen!

Kleines Café

Wo Franziskanerplatz 3, 1010 Wien

Wann 10:00 – 2:00 Uhr

Workshop

Wie funktionieren Facebook, Twitter und Co? Und wie nutzt man diese Plattformen um im Idealfall auch noch Werbung für das eigene Produkt zu machen? Diese Frage beantwortet Natascha Ljubic heute!

Social Media Marketing

Wo Forum EPU, Operngasse 17-21, 1040 Wien

Wann 18:00 – 20:00

Wieviel gratis

Anmeldung unter +43 (0) 1 514 50 1111 oder Online

Hüften schwingen!

Als Kind waren wir alle Profi, aber heute? Das liegt bestimmt an den neuartigen Hula Hoop Reifen, dass sie immer hinunterplumpsen, oder? Probiert es einfach aus, heute, im Schweizergarten!

Power Dance mit Hula Hoop

Wo Schweizergarten, Schweizer-Garten-Straße, 1030 Wien

Wann 18:00 Uhr

Wieviel 15,- Euro

Aufpassen Bei Schlechtwetter wird abgesagt!

Zeichnen – Live!

Vom ersten Strich bis zum abschließenden Pünktchen – wie eine Zeichnung eigentlich entsteht kann man heute Abend in der FIVE PLUS Art Gallery beobachten. Spannend!

Livezeichendemonstration mit Stefan Nützel

Wo FIVE PLUS Art Gallery, Argentinierstraße 41, 1040 Wien, 1040 Wien

Wann 19:00 – 22:00

A so a Bagage!

„De Bagage kommt ma nimma ins Haus!„, haben wir mal gesagt und müssen es sofort wieder zurücknehmen! Denn die Bagage von der hier die Rede ist, ist äußerst hörenswert und dürfte gerne auch zu uns nach Hause!

Elektro-Pop-Night // Bagage AUT, Moon King CAN

Wo fluc + fluc wanne, Praterstern 5, 1020 Wien

Wann 20:00 – 24:00 Uhr

Wieviel 8,- Euro VVK / 10,- Euro AK

Unsere Tagestipps direkt aufs Handy Erhalte mit unserem STADTBEKANNT WhatsApp Service täglich die neuesten News, Infos, Tipps, Aktionen und Wienfakten direkt auf dein Handy.

Und so geht es:

Speichere diese Nummer ein: +43 660 821 49 74.

Schreibe uns eine Nachricht mit „Los geht’s“ per WhatsApp.

Falls du dich wieder abmelden möchtest, schick uns einfach eine Nachricht mit „I moch Schluss“.

STADTBEKANNT

Weitere Artikel

« Wiener Grätzl