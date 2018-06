Heute in Wien: 11.6.2018

Tagestipps 11 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Montag, und schon so viel zu tun! Von Yoga über Kino bis hin zu Impro-Speed-Dating und Kampfkunst-Sessions – heute gibt es jede Menge Gratisangebot für euch!

Wissen ist Gesundheit

Was ist eigentlich die Wirkkraft von Johanniskraut? Und wie behandle ich Hautunreinheiten am besten? Fragen aller Art werden beim Beratungstag in der Apotheke Nussdorf heute beantwortet!

Beratungstag Apotheke Nussdorf

Wo Heiligenstädter Straße 140, 1190 Wien

Wann 9:00 – 14:00

#Semesterfrage

Jedes Semester stellt die Uni Wien eine neue Frage in den Raum. Im Sommer 2018: „Wie retten wir unser Klima?“. Der Meteorologe Mojib Latif wird diese Frage vielleicht beantworten können!

Herausforderung Klimawandel: Vortrag & Diskussion

Wo Campus der Universität Wien, Spitalgasse 2, 1090 Wien

Wann 17:30 – 18:45

Wieviel gratis

Speed Dating mal anders

„Hi, ich heiße Miranda und liebe Sexspiele“ – Wolltet ihr auch immer schon mal in eine fremde Rolle schlüpfen beim ersten Date? Beim Impro-Speed-Dating macht man genau das! Also überlegt euch gleich mal ein perfektes Alter-Ego!

Impro-Speed-Dating

Wo Westpol, Lerchenfelder Straße 71, 1070 Wien

Wann 18:00 – 20:00 Uhr

Wieviel IWB (Individueller Wertschätzungbeitrag, vor Ort, freiwillig!)

Good to know nur für Leute zwischen 35 und 40 Jahren!

Anmeldung improspeeddating@ria-project.at

Sonnenuntergangsyoga

Wenn euch die Reise in Richtung Eichkogel nicht zu weit ist, dann freut euch auf eine zauberhafte Abendsonne-Wohlfühl-Yoga-Session mit Katharina! Ohhmmm….

Yoga am Abend

Wo Sicherheitszentrum Kaltenleutgeben, Kaltenleutgeben

Wann 18:30 – 19:45

Wieviel Schnupperstunde – freie Spende / sonst 13,- Euro

Diskussion

Wenn du im Dritten wohnst, gerne Rad fahrst und du dir immer schon gewünscht hast, dass eine öffentliche Lufttankstelle an deiner Straßenecke entstehen soll, dann ist dieser Termin DEINE CHANCE! Heute wird zum Thema Radfahren diskutiert!

Mit dem Rad unterwegs im Dritten

Wo Neulinggasse 34-36, 1030 Wien

Wann 19:00 – 21:00 Uhr

Wieviel gratis

Kampfkunst

Jackie Chan ist dein größter Held? Na dann nichts wie hin zum Tai Chi Abend – da können Interessierte ganz unverbindlich die Kampfkunst kennenlernen und natürlich gleich selbst aktiv werden!

Offener Abend mit Tai Chi – Meister Chen Zhonghua

Wo AAI – Wien, Türkenstraße 3, 1090 Wien

Wann 19:00 – 21:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Erst Neulich gesehen

Das Neulich im 3. Bezirk! Es ist wie ein zweites Wohnzimmer, ein Beisl, ein Pub, ein Treffpunkt, ein perfekter Ort um die Grauen des Montags schnell wieder zu vergessen. Probiert den Gin Tonic – der ist super hier!

Neulich

Wo Neulinggasse 13, 1030 Wien

Wann ab 19:00 Uhr

Sternenkino

Es ist wieder so weit! Die Sommerkinos starten und in Margareten wird der Auftakt gleich mal mit Interstellar begangen. Sternenhimmel auf der Leinwand UND über den Zusehern – schöner geht’s nicht!

Margaretner Filmnächte: Science Fiction im Park

Wo Bruno-Kreisky-Park, 1050 Wien

Wann 21:30 – 0:30 Uhr

Wieviel

Unsere Tagestipps direkt aufs Handy Erhalte mit unserem STADTBEKANNT WhatsApp Service täglich die neuesten News, Infos, Tipps, Aktionen und Wienfakten direkt auf dein Handy.

Und so geht es:

Speichere diese Nummer ein: +43 660 821 49 74.

Schreibe uns eine Nachricht mit „Los geht’s“ per WhatsApp.

Falls du dich wieder abmelden möchtest, schick uns einfach eine Nachricht mit „I moch Schluss“.

STADTBEKANNT

Weitere Artikel

« (Balkan-)Grill in Ottakring