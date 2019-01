Heute in Wien: 11.1.2019

Tagestipps für Wien

Freitag! Und es wieder einiges los in Wien.

Dinner am Donaukanal

Das Klyo hat großartiges Frühstück, empfiehlt sich aber auch für ein feines Freitag-Abend-Dinner. Wir empfehlen die Rote Rüben Knödel!

KLYO

Wo Uraniastraße 1, 1010 Wien

Wann 9:00 – 1:00 Uhr

Piano @ Mall

Pianisten aufgepasst. In der Mall steht ein Flügel und wartet darauf, bespielt zu werden.

OPEN PIANO in Wien Mitte

Wo WIEN MITTE The Mall, Landstraßer Hauptstraße 1b, 1030 Wien

Wann 9:30 – 21:00 Uhr

Performance

In All Together verkörpern die DarstellerInnen auf poetische Weise und mit feinem Humor garniert, was sie mit den Menschen, die ihre Wege gekreuzt haben, verbindet.

All Together

Wo studio brut, Zieglergasse 25, 1070 Wien

Wann 19:00 Uhr

Lovers Game

Slow Dating mit Spieleabend. Eigentlich selbsterklärend. Ein Speeddateing quasi nur langsam und mit Spielen statt awkwarden Gesprächen.

Play & Date (25-45 Jahre)

Wo Edison, Alser Straße 9, 1080 Wien

Wann 19:00 – 21:30 Uhr

Lesung und Diskussion

Lesung eines Mannes, dessen Homosexualität in der Muehl-Kommune geheilt hätte werden sollen und Vorstellung der 5. Ausgabe des Antist.

Als Schwule noch heilbar waren

Wo Galerie Konzett, Spiegelgasse 21, 1010 Wien

Wann 19:00 – 22:00 Uhr

Café im Café

Das legendäre Trio Café Drechsler hat sich wieder zusammengefunden und bespielt ihre allererste Speilstätte: das Café Europa.

Café Drechsler Live im Café Europa

Wo Cafe Europa, Zollergasse 8, 1070 Wien

Wann 19:00 – 4:00 Uhr

Einedrahh, ned hamdrahn

Die Wandervögel lassen in bester Zupfgeigenhansel-Tradition alte, oft schon vergessene deutsche, österreichische und jiddische Lieder wieder aufleben.

Die Wandervögel zu Gast bei Einedrahn

Wo Cafe Am Heumarkt, Am Heumarkt 15, 1030 Wien

Wann 19:30 – 22:00 Uhr