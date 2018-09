Heute in Wien: 10.9.2018

Tagestipps 10 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Zeit für Neues! Der Montag ist immer gut, um frische Inspiration zu finden. Deswegen besuchen wir Schnuppertage, sehen uns die neuesten Fashion-Trends auf der Vienna Fashion Week an und genießen den Tag!

Genießerplatzerl

Ob Frühstück oder Nachmittagskaffee – das Ambiente im Palmenhaus im Burggarten ist eine Gönnung für sich!

Palmenhaus im Burggarten

Wo Burggarten 1, 1010 Wien

Wann 10:00 – 0:00 Uhr

Talentwerkstatt

Bei LYMA im 6. Bezirk werden Talente von Kindern individuell gefördert. Spielerisch und kinderleicht. Diese Woche ist Schnupperwoche!

Schnupperwoche im LYMA

Wo Loquaiplatz 12, Top1, A-1060 Wien

Wann 9:00 Uhr

Beratungstag

In der Klimt Apotheke im 12. Bezirk könnt ihr euch heute beraten lassen – von 9:00 bis 14:00 Uhr!

Beratungstag Klimt Apotheke

Wo Hetzendorfer Straße 75a, 1120 Wien

Wann 9:00 – 14:00 Uhr

Fashionistas in Action

Heute startet die Vienna Fashion Week. Schnell also die neuen Designerstücker raus und ab auf den Laufsteg – oder zumindest in die Nähe davon 😉

MQ VIENNA FASHION WEEK 18

Wo Museumsplatz 1, 1070 Wien

Wann 19:30 – 23:00 Uhr

Wieviel Tageskarte ab 20,- Euro

Alte Musik in der Kirche

Musikliebhaber sollten heute in die Ruprechtskirche gehen. Um 19:30 spielt das Ensemble Organic Opera Werke von Willaert, Dowland und Co – Alte Musik in einem herrlichen Setting!

Organic Opera – ‚Die I do to part with you‘

Wo Ruprechtskirche, 1010 Wien

Wann 19:30 Uhr

