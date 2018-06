Heute in Wien: 10.6.2018

Tagestipps 10 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Wir nehmen Anlauf und springen mit Elan in den Sonntag, um das Wochenende noch einmal in vollen Zügen zu genießen. Egal ob Kicken für einen guten Zweck oder Chillen am Donaukanal: beim heutigen Tagesprogramm ist für jeden etwas dabei.

Unity in diverstiy

Miteinander leben – Miteinander feiern. Beim Festival der Nationen wird die kulturelle Vielfalt zelebriert. Chöre, Kulturvereine, Folkloregruppen, Kinder und Jugendliche verschiedener Nationen tanzen, singen und musizieren zusammen. Zu erwarten sind außerdem kulinarische Schmankerl aus aller Welt, eine Kung Fu Vorführung und vieles mehr!

11. Festival der Nationen

Wo Blumengarten Hirschstetten, Quadenstraße 15, 1220 Wien

Wann 9:30 – 18:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei

10 years and still kicking

Bereits zum zehnten Mal findet heute der Anpfiff für das Benefiz-Fußballturnier zugunsten geflüchteter Menschen statt. Der erste Cup nach Ute Bocks Tod, weshalb es umso wichtiger ist, ihre Ideen zu übernehmen und ihre Mission fortzuführen! 32 Fußballteams unterschiedlicher Herkunft und aus verschiedenen Bereichen und ein buntes Rahmenprogramm werden auch heuer wieder für ein tolles Fest zu einem guten Zweck sorgen.

Ute Bock Cup 2018

Wo Wiener Sportclub, Alszeile 19, 1170 Wien

Wann 10:00 – 22:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei, Spende

Hals- und Beinbruch!

Unter dem Stichwort „Co-Creation“ haben 22 professionelle Künstler aus den Bereichen Theater, Tanz, Performance, Musik und Film mit unterschiedlichen Gruppen zusammengearbeitet: es wurde geschrieben, gespielt, performt, gedreht, musiziert, gerapped und Hip-Hop getanzt. Das Produkt der über 300 Workshops ist die künstlerische Interpretation zentraler Themen und Fragestellungen, mit denen sich das Burgtheater in der diesjährigen Spielzeit beschäftigt: Flut und Überleben, Umwelt und Umweltzerstörung, Gier und Solidarität. Heute sind die Präsentationen teilweise live auf der Bühne, teilweise in Form von Videoarbeiten in der Filmlounge zu sehen. Vorhang auf!

Offene Burg: StadtRecherchen

Wo Akademietheater, Lisztstraße 1, 1030 Wien

Wann 10:30 – 15:20 Uhr

Wieviel Eintritt frei

Farewell, goodbye!

Die Kostümschneiderei Tailors Unlimited löst ihren Standort am Möllwaldplatz auf. Alles, was nicht mehr gebraucht wird, soll weg! Für uns wird das zu einem unverhofften Glücksfall: es stehen Nähmaschinen, Stoffe, Schneiderpuppen, aber auch Kleidung aus dem Fundus, Fachbücher und Kameras zum Verkauf.

Der letzte Flohmarkt

Wo Tailors Unlimited, Möllwaldplatz 5, 1040 Wien

Wann 11:00 – 19:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei

Sommerrolle, Pho und Co.

Obwohl wir die Wiener Küche lieben und zelebrieren, muss man doch sagen, dass sie nicht unbedingt Sommer tauglich ist. Welche Küche den Sommer-Tauglichkeitstest mit Bravour besteht, das ist die Vietnamesische. Sommerrollen, Pho, Curry und Spieße sind leicht und deshalb auch bei hohen Temperaturen gut zu genießen. Und wer sich doch den Bauch vollschlagen will, kann dies getrost im Chap In beim All-you-can-eat-Buffet tun!

Chap In

Wo Chap In, Apollogasse 20, 1070

Wann 11:30 – 15:00 und 17:30 – 22:00 Uhr

Gemütliche Solidarität

Auf der Höhe der Adria werden heute Liegestühle platziert, kühle Drinks serviert, gute Musik aufgelegt und dann wird einfach nur gechillt. Das ganze findet im Zuge der Vienna Pride statt, die mit vielen Regenbogenfahnen und einem Infostand symbolisch und auch inhaltlich vor Ort sein wird.

PRIDE Beach Day at Donaukanal

Wo Adria Wien, Salztorbrücke, 1020 Wien

Wann 12:00 – 22:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei

Jüdisches Straßenfest

Das alljährliche Straßenfest, das einen Höhepunkt des Festivals der jüdischen Kultur darstellt, steht – zum 70-jährigen Bestehen – ganz im Zeichen Israels. Dank der Vielfalt an Kulinarik, Musik, Verkaufsständen und einem üppigen Kinderprogramm, ist für Unterhaltung für Groß und Klein gesorgt!

Jüdisches Straßenfest 2018

Wo Judenplatz, 1010 Wien

Wann ab 14:30 Uhr

Unsere Tagestipps direkt aufs Handy Erhalte mit unserem STADTBEKANNT WhatsApp Service täglich die neuesten News, Infos, Tipps, Aktionen und Wienfakten direkt auf dein Handy.

Und so geht es:

Speichere diese Nummer ein: +43 660 821 49 74.

Schreibe uns eine Nachricht mit „Los geht’s“ per WhatsApp.

Falls du dich wieder abmelden möchtest, schick uns einfach eine Nachricht mit „I moch Schluss“.

STADTBEKANNT

Weitere Artikel

« Sonntag in Wien – 3. Bezirk