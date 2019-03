Heute in Wien: 10.3.2019

Tagestipps für Wien

Guten Morgen an alle Frühaufsteher, Mahlzeit allen Langschläfern. Am Sonntag ist alles erlaubt, drum sucht euch das Beste aus dem heutigen Programm heraus.

Koreanisches Soulfood

Auch das Essen spielt für einen gelungenen Sonntag eine wichtige Rolle. Mit Kimchi und Bibimbap im HAN am Stadtpark macht man auf jeden Fall nichts falsch.

HAN am Stadtpark

Wo Am Heumarkt 9/3, 1030 Wien

Wann 11:00 – 15:00 Uhr, 17:30 – 22:00 Uhr

Stöbern

Von Marvel bis Panini, von DVDs bis Actionfiguren – bei der Comic und Film Börse gibt es alles, was das Sammler-Herz begehrt.

Comic & Film Börse

Wo Berufsschule Längenfeldgasse, Längenfeldgasse 13-15, 1120 Wien

Wann 10:00 – 16:00 Uhr

Frühlingsmode

Beim Modami Frühlingsflohmarkt finden wir bestimmt das ein oder andere neue Lieblingsstück für den Frühling.

Modami: Mode- & Flohmarkt

Wo Mon Ami

Wann 13:00 – 18:30 Uhr

Starke Frauen auf der Leinwand

Rosa Luxemburg kämpfte ihr Leben lang für einen humanen Sozialismus und begründete die KPD. Das Filmcasino zeigt anlässlich ihres Todestages den Film über ihr eindrucksvolles Leben.

Rosa Luxemburg (Margarethe von Trotta) im Filmcasino

Wo Filmcasino

Wann 15:00 – 17:00 Uhr

Cultural Diversity

Beim Limmud Festival dreht sich auch heuer wieder alles um die jüdische Kultur in all ihren Facetten. Rund um das Thema gibt es Vorträge, kreative Workshops, Tanzeinlagen und vieles mehr.

Limmud Wien Festival 2019

Wo Urania Kino, Urania Straße 1, 1010 Wien

Wann 10:00 – 20:30 Uhr

Jazzbrunch

Gibt es eine bessere Tageszeit, um Flamenco und Jazz zu hören, als 11:00 Uhr vormittags? Wir finden nicht.

Cositas Flamencas

Wo Derwisch Kunst & Kulturverein, Lerchenfeldergürtel 29, 1160 Wien

Wann 11:00 – 15:00 Uhr

Einzigartige Designs

24 Tage lang präsentieren drei Wiener Designerinnen ihre Schmuck- und Textildesigns und bekommen Unterstützung von vier Gastdesignerinnen. 24 Tage gehen schnell vorbei, nichts wie hin!

Design Schwerpunkt Bauhaus

Wo T R I : S I G N, Sonnenfelsgasse 1, 1010 Wien

Wann 11:00 – 19:00 Uhr

Kräuterheilkunde

Wie setzt man Wild- und Heilpflanzen als Mittel gegen Nervosität, Stress und Kopfschmerzen ein? Wir lernen heute über die Kraft der Kräuter.

DIY Grüne Hausapotheke für’s ganze Jahr

Wo Wilhelmstraße 30, 1120

Wann 10:00 – 14:00 Uhr

Die Spannung steigt

Um die Wartezeit bis zur letzten Staffel zu verkürzen, gibt es heute schon ein Schmankerl für alle Game of Thrones Fans: die Musik aus allen sieben Staffeln präsentiert von einem Orchester, gemeinsam mit einem großen Chor und mehreren Solokünstlern.

Game of Thrones – The Best of 7 Seasons

Wo Wiener Stadthalle

Wann 18:00 – 21:30 Uhr