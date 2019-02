Heute in Wien: 10.2.2019

Tagestipps für Wien

Einen Radausflug machen wir heute am Sonntag raus in den Wald, Happy Hour Cocktails holen wir uns in 1070 und später lassen wir uns von rhytmischer Percussion verzücken.



Steak-Time

Amerikanisch speißen wir heute bei Frank’s. Und keine Sorge, das ist kein Mäci-Verschnitt sondern wirklich köstliche Küche.

Frank’s

Wo Laurenzerberg 2, 1010 Wien

Wann 17:00- 00:00 Uhr

Radlfoan

Gemeinsames Radfahren für alle, die sich in der Stadt am Sattel nicht so woh fühlen. Gestartet wird auf der Donauinsel und dann geht es an Korneuburg vorbei raus und wieder zurück.

VICC Nice & Easy Road Bike Group Ride

Wo Steinitzsteg auf der Donauinsel, 1200 Wien

Wann 10:00 – 12:00 Uhr

Selbstversorgung

Eine Infoveranstaltung für Gemüsebäuerinnen, Selberstversorger und alle die es noch nicht sind aber gerne werden wollen.

Unser kleiner Gemüsegarten

Wo Café im Leo, Naufahrtweg 14, 1220 Wien

Wann 18:30 – 20:00 Uhr

Konzert

Digeridoo, Klangschalen, Perkussion. Klingt erstmal nach Hippy. Kitana Project und Matthias Kamp haben es allerdings echt drauf, ihr Publikum mit eklektisches Medlodies und pulsierenden Rhythmen mitzureißen.

klangSCHUESSEL XIII

Wo Café Max, Mariengasse 1, 1170 Wien

Wann 19:00 – 22:00 Uhr

Happy und Soul

Von 6:00 bis 9:00 Uhr ist Happy Hour, den ganzen Abend gibt es Soul Musik zu köstlichen Cocktails.

Soul Sundays @bestens

Wo Bestens., Burggasse 23, 1070 Wien

Wann 18:00 – 1:00 Uhr