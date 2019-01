Heute in Wien: 10.1.2019

Tagestipps für Wien

Ein Donnerstag ohne Bier ist ist kein Donnerstag (oder so ähnlich) und ein 10. Jänner ohne David Bowie-Gedenknacht ist kein echter 10. Jänner.



Bier trinken bei Brauhund

Großartige Bierauswahl gibt es im Brauhund im 15. Bezirk. Mit gezapften Hausbieren und über 25 Flaschenbieren aus aller Welt gibt es so einiges zu probieren!

Brauhund

Wo Märzstraße 15, 1150 Wien

Wann 17:00 – 24:00 Uhr

Motorsport

Ab dem 10. Jänner 2019 dreht sich in der Messe Wien alles um die starke, lebendige Faszination des Autos und um die allerneuesten Modelle und Neuheiten.

Vienna Autoshow 2019

Wo Messe Wien Messeplatz 1, 1021 Wien

Wann 9:00 – 18:00 Uhr

Under Pressure

Put on your red shoes and dance the blues wenn das Bricks an David Bowie denkt. Mit guten Drinks versteht sich!

David Bowie Gedenknacht 2019

Wo Mariengasse 1, 1170 Wien

Wann 18:00 – 22:00 Uhr

Neue Perspektiven

Der Zeitgenössische Zirkus bietet Performances mit Schnittstellen zwischen Zirkus und anderen Kunstsparten wie Tanz, Bildende Kunst, Literatur und Film.

Zeitgenössischer Zirkus

Wo WUK, Währingerstraße 59, 1090 Wien

Wann 19:30 Uhr

Grusel

Das Volkstheater zeigt die Hörspielfassung des berühmten Horror-Klassikers Frankenstein live in der Roten Bar.

Nachtvolk. Frankenstein Live-Hörspiel

Wo Rote Bar, Neustiftgasse 1, 1070 Wien

Wann 20:00 Uhr

Wohnzimmerkonzert

Wohnzimmerkonzert von Weixler und Tichy mit italienischen Tapas von Karma Food und Wein von Weinskandal.

Wohnzimmerkonzert #5 w/ Weixler & Tichy

Wo Karma Food (Ausstellungsstraße 63, Messe/Prater), Ausstellungsstraße 63, 1020 Wien

Wann 19:00 Uhr