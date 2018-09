Heute in Wien: 1.9.2018

1 Tagestipp (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Wer heute zu Hause bleibt, der macht einen Fehler. Vom Festival zur 120-Jahr-Feier zum Sommer-Rave. Tanzen könnt ihr heute ganz bestimmt. Oder Urlaub machen oder Fiaker fahren. Genießt den Samstag und unsere Tipps!

Kulinarik im Keller

Perfekt für ein Geschäftsessen, für die Mittagspause oder für einen samstäglichen Kaffee. Das Hansen teilt sich den Keller der Börse mit einer Blumenhandlung – sollte man gesehen haben!

Restaurant Hansen

Wo Wipplingerstraße 34, 1010 Wien

Wann 9:00 – 17:00 Uhr

Straßenfest

Fiaker fahren, Geschäfte besuchen, Dinge probieren, kosten und angreifen – beim Ramasuri auf der Wollzeile könnt ihr euch austoben!

Ramasuri auf der Wollzeile

Wo Wollzeile 11, 1010 Wien

Wann 9:00 – 17:00 Uhr

Wieviel gratis

Thailand in Wien

Eine Reise nach Thailand gefällig? Beim Amazing Thailand Festival in der CREAU könnt ihr all das genießen, was das Land ausmacht: herrliche Küche, Kunsthandwerk, Thaimovies, Workshops – es wird bunt!

Amazing Thailand Festival – Vienna ’18

Wo CREAU, U2 Stadion, 1020 Wien

Wann 11:00 Uhr

Wieviel gratis Eintritt!

Flohmarkt

In und vor der AU am Brunnenmarkt gibt es heute einen Flohmarkt! Mit Tattoos, veganem Essen und Schnickschnack zum Kaufen!

Flohmarkt Firlefanz//OUTDOOR!

Wo AU, Brunnengasse 76, 1160 Wien

Wann 13:00 – 19:00 Uhr

Volksstimmefest

Bühnen und Bands, viele Leute, gute Stimmung – das Volksstimmefest 2018 steht an! Heute und morgen auf der Jesuitenwiese im Prater!

Volksstimmefest 2018

Wo Jesuitenwiese, 1020 Wien

Wann 14:00 Uhr

Wieviel 8,- Euro

Rave für Menschenrechte

Heute könnt ihr den ganzen Tag für Menschenrechte raven. Beim Techno Open Air am Maria-Theresien-Platz. Boom!

Sommer Rave

Wo Maria-Theresien-Platz, 1010 Wien

Wann 14:00 – 22:00 Uhr

Wieviel gratis

120 Jahr-Fest

Die Volksoper ist 120 Jahre alt und feiert mit uns allen mit einem Gratisfest im Park! Ab 16:00 Uhr gibt es Konzerte und Programm!

120 Jahre Volksoper Wien – Ein Fest im Park

Wo Volksoper Wien, Währinger Straße 78, 1090 Wien (Arne-Carlsson-Park)

Wann 16:00 – 22:00 Uhr

Wieviel gratis

