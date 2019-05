Heute in Wien: 1.6.2019

Tagestipps für Wien

Kultur, Strand und Feiern steht am heutigen Samstag am Programm! Wir freuen uns auf die EuroPride, die Eröffnung des Vienna City Beach Club und die thailändischen Kulturtage.

Nudelshop

Hausgemachte Nudelspezialitäten aus China versüßen jeden Tag!

Wang Nudelshop

Wo Kettenbrückengasse 23, 1050 Wien

Wann 9:30 – 20:00 Uhr

Proud to be here

Das EuroPride Straßenfest wird auch heuer wieder bunt, schrill und vor allem wirklich laut!

EuroPride Fest

Wo Otto-Bauer-Gasse, 1060 Wien

Wann 14:00 – 20:00 Uhr

Kunst(Tankstelle)

Sowohl innerhalb als auch außerhalb der Kunsttankstelle, präsentieren heute neun Künstlerinnen und Künstler ihre Beiträge zur Ausstellung „This is us“.

This is us

Wo Kunsttankstelle Ottakring, Grundsteingasse 45-47, 1160 Wien

Wann 18:00 – 23:59 Uhr

Beach Time

Öffnet der Vienna City Beach Club seine Pforten mit Cocktails, DJ-Line-Up und Strandessen, hat die Beach-Saison offiziell begonnen.

VCBC ★ Official Opening 2019 ★

Wo Vienna City Beach Club, 1220n Wien

Wann 18:00 – 3:30 Uhr

Simmering feiert

Wo steigt die Party heute? Am Simmeringer Straßenfest mit Kraut & Ruam!

Simmeringer Straßenfest

Wo Simmeringer Hauptstraße 35-147, 1110 Wien

Wann 14:00 Uhr

Thai Kultur

Das Land des Lächelns bringt heute Aspekte seiner Kultur, wie Tanz und Musik, nach Wien!

Thai Smile Kultur Festival Vienna 2019

Wo Apollogasse 19, 1070 Wien

Wann 10:00 Uhr