Heute in Wien: 1.4.2019

Tagestipps für Wien

April-Späße hin oder her – auf unsere Tagestipps könnt ihr zählen!

Espresso und Tortilla

Nach einem guten Kaffee fällt der Start in den Tag gleich viel leichter. Umso besser, wenn man so eine große Auswahl an Kaffee hat, wie bei Marin!

Marin Espressobar

Wo Schönbrunner Straße 14, 1050 Wien

Wann 08:00 – 18:00 Uhr

Zuhören und mitdiskutieren

Alle EU-Spitzenkandidaten in einem Raum und unsere Fragen im Mittelpunkt. Damit am 26. Mai jeder von uns informiert seine Stimme abgeben kann.

„Weil´s um mehr geht als um krumme Gurken“

Wo Wiener Hilfswerk (SkyDome), Schottenfeldgasse 29, Eingang 2, 1072 Wien

Wann 17:00 – 19:00 Uhr

Bummel für die Kleinen

Bio-Süßspeisen, Getränke und jede Menge Kinderkram von Spielzeug bis Stoffwindeln – ein schöner Shopping-Nachmittag für werdende Eltern!

Kinderkram Flohmarkt

Wo Biolino, Sandwirtgasse 13/12 (im grünen Innenhof), 1060 Wien

Wann 13:00 – 17:00 Uhr

Eine Weste in 10 Minuten

Wer würde nicht gerne seine eigene Kleidung maßschneidern? Heute bietet sich die Gelegenheit gratis schneidern zu lernen.

Gratis Zuschneide-Kurs

Wo Komolka Stoffe, Mariahilfer Straße 58, 1070 Wien

Wann 10:00 – 17:00 Uhr

Movie Night

Heute Abend machen wir es uns im Votiv Kino mit dem Drama von Wes Anderson gemütlich.

Wes Anderson: Rushmore

Wo VOTIVKINO

Wann 20:30 – 22:30 Uhr

Lesestunde im Theater

Im Rahmen seiner Buchtour ist Bela B Felsenheimer nun auch in Wien, um sein Buch „Scharnow“ vorzustellen.

Bela B liest „Scharnow“

Wo Rabenhof Theater, Rabengasse 3, 1030 Wien

Wann 20:00 – 22:00 Uhr