Heute in Wien: 1.2.2019

Tagestipps für Wien

Der kürzeste Monat des Jahres hat begonnen. Es ist immer noch kalt, deshalb sind wir nach wie vor auf der Suche nach Veranstaltungen, die euch aufwärmen. Gibts es ja zum Glück einige.



Drinks im Keller

Wenn man im Marea Alta nicht abstürzen will, darf man nicht in den Keller gehen. Oder man geht trotzdem und hat eine Nacht so lustig wie lange nie!

Marea Alta

Wo Gumpedorferstraße 28, 1060 Wien

Wann 19:00 – 24:00 Uhr

Run Forrest, Run

Laufen für das Licht. Licht für die Welt. Also Laufen für die Welt? Finden wir gut!

Friday Night Run // Rodaun

Wo Rodaun, Wien

Wann 18:50 – 21:00 Uhr

Abstraktes

Im Semperdepot stellen junge Wiener KünstlerInnen ihre abstrakte Kunst aus. Ob das Ganze wirklich so ernst wird? Findet es heraus!

Neue Wiener Ernsthaftigkeit: Class of Abstract Painting

Wo Semperdepot, Lehargasse 6-8, 1060 Wien

Wann 19:00 Uhr

Konzert

Tini Trampler treibt´s wieder bunt! Die wilde Band um die tolle Sängerin tritt heute im Arena Bar Variete Theater Café auf.

Jubiläums-Konzert * Tini Trampler & Das Dreckige Trio

Wo Arena Bar Variete Theater Cafè, Margaretenstraße 117, 1050 Wien

Wann 19:30 – 22:00 Uhr

80ies Night

Vier Szenemusiker nehmen euch mit auf eine kurzweilige Reise in die 80er Jahre – mit ihren stellenweise skurrilen, musikalischen Auswüchsen.

Natural.spielt – 80er Perlen

Wo Kulturverein Tschocherl

Wann 19:30 – 22:00 Uhr

Kollektive Schreiberei

Studierende der Theater-, Film- und Medienwissenschaften haben ein Buch herausgebracht. Dazu gibt´s eine Vernissage und eine Fete, denn ohne geht´s nicht!

Sammelband „kollektiv“ Release Party + Vernissage (SYN-Team)

Wo AU, Brunnengasse 76, 1160 Wien

Wann 20:00 – 4:00 Uhr