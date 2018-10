Her Smell – Viennale Tickets

Viennale 2018

Zwischen 25. Oktober und 8. November 2018 findet die 56. Viennale statt. Etwa 300 Filme werden über 15 Tage in 5 Kinos gezeigt. Ihr könnt Tickets gewinnen!

Inhalt

Becky Something ist die Frontfrau der Girl-Band Something She. Dreimal zeigt Alex Ross Perry sie in HER SMELL in Backstage-Szenen vor einem Gig: Aus der Energie früherer Tage ist ein selbstzerstörerisches Chaos geworden, das schließlich an einen kritischen Punkt führt, und zu jenem dritten Kapitel, das an die ewigen Fragen der Popkultur rührt: Kann man sich selbst überleben? Gibt es einen nüchternen Rausch? Elizabeth Moss bestimmt den Film mit einer Performance, die so etwas wie das schauspielerische Äquivalent zu härtestem Punk darstellt: schonungslos gegenüber jeglichem Image, mit Karacho in die Abgründe der Subjektivität. (Bert Rebhandl)

Alles auf einen Blick

2×2 Tickets für Her Smell

am 6. November 2018 um 20:00 Uhr

Gartenbaukino

Die Tickets können ab 1 Stunde und bis spätestens 30 Minuten vor Vorstellungsbeginn abgeholt werden. Nicht abgeholte Tickets werden zum Verkauf freigegeben.

Teilnahmeschluss ist der 4. November 2018!