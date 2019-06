Auf der Suche nach dem besten Eis der Welt

Es ist heiß, die Luft flirrt und eine Abkühlung wäre genau das Richtige. Wenn man nicht gerade im Freibad oder an der Alten Donau ins kühle Nass springt, muss eine Alternative her. Und was wäre dazu besser geeignet als das Gelato Festival in Baden am 19. und 20. Juni 2019?

Österreichs beste Speiseeismeister präsentieren ihre außergewöhnlichsten Sorten und eine Fachjury kürt zum Schluss den Sieger. Die Zubereitung ist öffentlich und kann von allen Festivalgästen verfolgt werden. Die Preisverleihung erfolgt am 20. Juni um 19:30 Uhr.

So viel zu sehen!

Von 11:00 bis 19:00 Uhr gibt es, neben dem Wettbewerb, die verschiedensten Programmpunkte für Groß und Klein. Es gibt zahlreiche Workshops, eine Kochshow, ein Gelato-Quiz und das größte, mobile Eisherstellungslabor der Welt. Allein das „Gelato-Mobil“ ist schon einen Besuch wert. An Programm und Unterhaltung mangelt es abseits des Wettbewerbs also nicht. Das Festival ist kostenlos, ebenso die Workshops und Shows.

Eine Reise durch die Welt des Gelato

Wer die Eiskreationen des Wettbewerbs verkosten will und Teil der Jury werden möchte, der besorgt sich am Besten ein Verkostungs-Ticket für 10,- Euro und kann sich durch alle 16 Sorten probieren. Kinder unter 1 Meter zahlen nur 5,- Euro. Nach der Verkostung, kann am Infostand eine Stimme für die beste Sorte abgegeben werden.

Die Tickets können online auf der Festivalseite gekauft werden.

Auf welche Sorten können sich die Festivalbesucher freuen?

Die Speiseeismeister präsentieren ihre besten und auch ungewöhnlichsten Sorten. Hier einige Kreationen, die eine Kostprobe auf jeden Fall wert sind:

Casata Siciliana ist von der typischen sizilianischen Süßspeise inspiriert und verwöhnt den Gaumen mit kandierten Früchten, Ricotta und Schokoladenstücken. Il Sicilino besticht hingegen durch eine Kombination aus Mandeln, Pistazien und Mandarinen-Marmorierung. Wer sich für Schokolade begeistert, sollte Il Modicano probieren. Das Eis wird aus einem der antiksten Rezepte der Welt gemacht und sein Geschmack führt uns zu den Ursprüngen der Schokolade zurück.

Alles auf einen Blick

Gelato Festival

19. – 20. Juni 2019

Baden Josefsplatz

11:00 – 19:00 Uhr

Preisverleihung

20. Juni 2019

19:30 Uhr

Verkostungs-Tickets

Erwachsene 10,- Euro

Kinder unter 1 Meter 5,- Euro

Fotos: Gelato Festival

