Gaumenfreude meets Kunstgenuss

DoN’s Opern Pop-Up

Mit einem Pop-Up Restaurant in der Säulenhalle des Foyers und einer Tagesbar in den Arkadengängen im Freien startet die Staatsoper in die neue Saison. DoN und der Avantgarde-Haubenkoch Bernie Rieder verleihen dem Haus ein frisches Flair und laden zum Verweilen auch außerhalb der Spielzeiten ein.

Ein kulinarisches Highlight als perfektes Entrée zu einem gelungenen Opernabend oder ein unvergessliches Erlebnis in besonderem Ambiente. Geladen wird zum Dinner oder auch einfach zwischendurch.

Bernie Rieder, einer der bekanntesten österreichischen Haubenköche mit ausgewiesenem Faible für klassisches Handwerk und innovative Interpretation der traditionellen Küche, verwöhnt mit einem exklusiven Dinner, das das Beste aus heimischen Feldern, Flüssen, Ställen und Kellern vereint.

Serviert wird durchgängig feinste österreichische Küche und erlesener Wein, um Reservierung wird gebeten.

Ob mit oder ohne Opernbesuch – einem gelungenen Abend im Herzen Wiens steht nichts mehr im Wege!

Alles auf einen Blick

5. September bis 31. Oktober 2020

Wiener Staatsoper

DoN’s Opern Pop-Up – Restaurant Mo-Fr 17:00 – 1:00 Uhr

DoN’s Opern Pop-Up – Tagesbar im Arkadengang Mo-So 11:00 – 23:00 Uhr

Reservierung & Kulinarik

Telefon: 0664/800 22 71 25

E-Mail: popup@don.at

FB: @donrestaurantcatering

