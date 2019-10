Performance

Über das ganze Land verteilt liegen in syrischen Gärten die Leichen von AktivistInnen und DemonstrantInnen begraben. Durch diese häuslichen Beerdigungen werden die Toten vor dem Vergessen bewahrt und ihre Identitäten und Geschichten davor geschützt, durch das Regime instrumentalisiert zu werden. Zum ersten Mal in Österreich erzählt die weltweit gefeierte libanesische Künstlerin Tania El Khoury von alltäglichem Widerstand in ihrer Heimatregion.

Alles auf einen Blick

Gardens Speak

Tania El Khoury

28 – 30. November und 1. Dezember 2019

brut in der Galerie die Schöne

Kuffnergasse 7, 1160 Wien

Performance / Installation / in englischer Sprache

Ticketpreise: 17,- Euro / 13,- Euro / 9,- Euro

Foto: Tania El Khoury Gardens Speak (c) Jesse Hunniford