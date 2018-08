Frühstücken im 1. Bezirk

Haas&Haas Teehaus Englisches Frühstück (c) STADTBEKANNT

Lässig frühstücken in der Wiener City

Zugegeben, wir befinden uns im 1. Bezirk und dementsprechend geht es hier in vielen Lokalen auch schon frühmorgens ein bisschen überkandidelt zu. Wem das vor dem ersten Kaffee des Tages zu stressig ist, der muss allerdings nicht gleich den Bezirk wechseln, um an sein Kipferl zu kommen.

In Teil 2 unserer Auflistung der besten Frühstückslokale in der Inneren Stadt zeigen wir euch, wo man chillig in den Tag starten kann.

Café Votiv

Das Café Votiv ist gut gelegen und lädt an warmen Tagen in seinen großartigen Arkaden zum Sitzenbleiben ein. Nicht unbeliebt bei Studenten, kann man hier doch entspannt frühstücken und gleichzeitig dank WLAN auch noch etwas für die Uni erledigen. Am Wochenende und Feiertags gibt es Ham & Eggs, Müsli, Buttercroissant und Co. übrigens den ganzen Tag lang!

Café Votiv

Reichsratsstraße 17

1010 Wien

Teehaus Haas & Haas

Für uns war der Besuch im Teehaus Haas & Haas ein besonderes Erlebnis, bei dem wir aus dem Staunen nicht heraus kamen, was Teekultur, ebenso wie das Frühstücksangebot und den Afternoon Tea anbelangt.

Teehaus Haas & Haas

Stephansplatz 4

1010 Wien

Burg.ring¹

Das Burg.ring¹ ist für ein Ringlokal fast ein bisschen zu cool. Shabby-chique mit stylischen Lampen und jungem Publikum. Hier gibt es eigenen Kaffee aus Niederösterreich, Bio-Tee und jede Menge Kleinigkeiten. Auch die Mittagskarte birgt kulinarische Schmankerl. Zum Frühstück gibt es im Burg.ring¹ viele Ei-Gerichte, Bagels und Brote und was man sich eben gerne aussucht für die ersten Stunden des Tages.

Burg.ring¹

Burgring 1

1010 Wien

Labstelle

Wenn man in die Labstelle kommt, dann am besten an einem Samstag. Da gibt es nämlich ab 10:00 das „Flying Frühstück”, und das ist wirklich etwas Besonderes: In mindestens zehn Gängen wird dem Gast eine wohlabgestimmte Köstlichkeit nach der anderen serviert, wobei das Menü einen Übergang von Frühstücks- zu Mittagsgerichten macht. Wenn man nicht alles schafft, sagt man rechtzeitig „Stopp”. Die Zutaten sind durchgehend regional und saisonal und das Lokal wirkt gemütlich-heimisch. Trotzdem ist die Küche keinesfalls auf Hausmannskost beschränkt. Hier wird urbane, moderne und ausgefallene Küche aufgetischt. Eine Empfehlung mit Nachdruck!

Labstelle

Lugeck 6

1010 Wien

Café Engländer

Klassisches Wiener oder doch lieber Engländer Frühstück? Im Prinzip liegt man im Cafe Engländer immer richtig – egal was man bestellt. Das Lokal in der unmittelbaren Nähe des berühmten Kabarett Simpl lockt nämlich nicht nur mit hervorragenden Speisen und einer wirklich guten Melange. In der entspannten Wohnzimmer-Atmosphäre fühlt man sich einfach wohl – und es kann schon einmal vorkommen, dass plötzlich Michael Niavarani am Nebentisch sitzt.

Café Engländer

Postgasse 2

1010 Wien

caffe DELIA’S

Mit einer stylischen Mischung aus Kaffeehaus und Bar ist das caffe DELIA’S irgendwie eine gute Anlaufstelle für jeden und zu jeder Uhrzeit. Das Frühstück ist abwechslungsreich und erfrischend anders und besonders Naschkatzen kommen hier auf ihre Kosten. Der gemütliche Schanigarten stellt eine ideale Erweiterung dar, die sowohl im Sommer als auch im Winter mit den bereitgestellten Decken gerne genutzt wird.

caffe DELIA’s

Tuchlauben 8

1010 Wien

Kaffeeküche

Die Kaffeeküche überzeugt mit einem sehr einfachen, aber ebenso erfolgreichen Konzept: guter Kaffee, Bio, ein paar einfache (aber sehr schmackhafte) Speisen und besonders viel Liebe zum Detail. Heiß- und Eisgetränke schmecken hier um einiges besser, als die altbekannten Inhalte von Papierbechern. Die Schottentor Passage wurde definitiv aufgewertet durch dieses kleine Eckchen Glück. Nicht nur für ein schnelles 2Go, sondern auch für ein kleines Sitzenbleiben ist dieser Ort zu haben.

Kaffeeküche

Schottentor Passage 8

1010 Wien

Café Korb

Neben dem klassischen Wiener Frühstück, das ganztätig serviert wird, und den besonderen Kaffee-Variationen, werden im Café Korb auch andere Wiener Spezialitäten, wie zum Beispiel ein Mayonnaise-Ei oder eine Schinkenrolle, angeboten. Gerne zahlt man ein paar Euro extra für eine besondere Atmosphäre, die von den Kellnern mit Mascherl und Weste abgerundet wird. Das Café Korb ist ein Eckpfeiler der Wiener Kaffeehauskultur und sollte auf jeden Fall einmal besucht werden.

Café Korb

Brandstätte 9

1010 Wien

simply raw bakery

Schon von außen versprüht die „Bäckerei“ ein besonders Flair und spätestens beim Betreten sind wir hoffnungslos verliebt: Vintage-Holztresen mit Marmorplatten beherbergen die köstlichen Delikatessen, schwarze Kreidetafeln verkünden feierlich das Angebot an Cupcakes und Torten, klassische Musik im Hintergrund macht das Ambiente perfekt. Kreative Variationen aus Mandelmehl und Co begeistern und zeigen erfolgreich, dass Rohkost nicht nur aus Karottensticks besteht! Granola, Smoothie Bowl und Avocado Brot beweisen ,dass veganes Frühstück außerdem mehr als himmlisch schmecken kann!

simply raw bakery

Drahtgasse 2 / Am Hof

1010 Wien

Frühstücken in der Inneren Stadt

Alle, die den 1. Bezirk von seiner besten Seite kennenlernen möchten, können in Teil 1 unserer Top-Frühstückslocations Restaurants für den perfekten Start in den Tag finden!

