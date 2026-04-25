Tagestipps, Wohin in Wien
25. April 2026

FRÜHLINGSQUARTIER 2026

FRÜHLINGSQUARTIER

Frühlingsquartier mit noch mehr Vielfalt

Was 2025 als frische Idee und sprichwörtlich junges Pflänzchen begann, ist heuer neben WEIHNACHTSQUARTIER und CITY DESIGNQUARTIER der dritte Fixtermin für alle Fans des DESIGN-, MODE- UND GENUSSMARKTS. Im Gegensatz zu den beiden anderen findet das FRÜHLINGSQUARTIER aber mitten im Grünen statt, wohin es zu dieser Jahreszeit viele Besucher*innen zieht.

FRÜHLINGSQUARTIER 2026 (c) Adrian Almasan
FRÜHLINGSQUARTIER 2026 (c) Adrian Almasan

Design, Kunsthandwerk und Kulinarik unter freiem Himmel

Einmal mehr gilt es außergewöhnliche Labels, innovative Produkte und handgefertigte Einzelstücke zu entdecken – von Mode, Schmuck und Accessoires über Interior- und
Outdoor-Design bis hin zu innovativen Gaumenfreuden. Das FRÜHLINGSQUARTIER hat gleichzeitig aber noch viel mehr als klassisches Markttreiben zu bieten: Es ist der ideale
Ort, um gemeinsam mit Familie und Freunden den Tag zu verbringen, die Natur zu genießen und den Frühling zu feiern.

FRÜHLINGSQUARTIER 2026 (c) Adrian Almasan
FRÜHLINGSQUARTIER 2026 (c) Adrian Almasan

Alles auf einen Blick

FRÜHLINGSQUARTIER 2026
15. – 17. Mai 2026
Schlosspark Hetzendorf
Der Eintritt ist für alle unter 22 Jahren frei
Eintritt: Tageskarte 8,- Euro / Mehrtageskarte 12,- Euro
Freitag, 15. Mai 14:00 – 19:00 Uhr
Samstag, 16. Mai 10:00 – 19:00 Uhr
Sonntag, 17. Mai 10:00 – 19:00 Uhr

Fotos (c) Adrian Almasan
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Tags: Tagestipps, Wohin in Wien

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