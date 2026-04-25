Frühlingsquartier mit noch mehr Vielfalt

Was 2025 als frische Idee und sprichwörtlich junges Pflänzchen begann, ist heuer neben WEIHNACHTSQUARTIER und CITY DESIGNQUARTIER der dritte Fixtermin für alle Fans des DESIGN-, MODE- UND GENUSSMARKTS. Im Gegensatz zu den beiden anderen findet das FRÜHLINGSQUARTIER aber mitten im Grünen statt, wohin es zu dieser Jahreszeit viele Besucher*innen zieht.

Design, Kunsthandwerk und Kulinarik unter freiem Himmel

Einmal mehr gilt es außergewöhnliche Labels, innovative Produkte und handgefertigte Einzelstücke zu entdecken – von Mode, Schmuck und Accessoires über Interior- und

Outdoor-Design bis hin zu innovativen Gaumenfreuden. Das FRÜHLINGSQUARTIER hat gleichzeitig aber noch viel mehr als klassisches Markttreiben zu bieten: Es ist der ideale

Ort, um gemeinsam mit Familie und Freunden den Tag zu verbringen, die Natur zu genießen und den Frühling zu feiern.

Alles auf einen Blick

FRÜHLINGSQUARTIER 2026

15. – 17. Mai 2026

Schlosspark Hetzendorf

Der Eintritt ist für alle unter 22 Jahren frei

Eintritt: Tageskarte 8,- Euro / Mehrtageskarte 12,- Euro

Freitag, 15. Mai 14:00 – 19:00 Uhr

Samstag, 16. Mai 10:00 – 19:00 Uhr

Sonntag, 17. Mai 10:00 – 19:00 Uhr

Fotos (c) Adrian Almasan

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