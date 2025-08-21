Wohin in Wien
FOTO WIEN 2025 – 99 Locations, 350 Artists

The Book of Flowers - 2023 - Courtesy Lombardi - Kargl - Vienna (c) Agnieszka Polska.jpg

The Book of Flowers – 2023 – Courtesy Lombardi – Kargl – Vienna (c) Agnieszka Polska

Österreichs größtes, biennales Fotofestival verwandelt Wien vom 3. Oktober bis 2. November 2025 in eine lebendige Bühne für das Medium Fotografie.

Im gesamten Stadtraum laden Programmpartner*innen zu zahlreichen Ausstellungen, Veranstaltungen und künstlerischen Begegnungen ein.
Die OPENING DAYS und BOOK DAYS der FOTO WIEN 2025 finden im FOTO ARSENAL WIEN am 4. und 5. Oktober 2025 statt.

aus der Serie from the series Look Around You - 2023 (c) Daniel Stier
aus der Serie from the series Look Around You – 2023 (c) Daniel Stier

Alles auf einen Blick

FOTO WIEN 2025
FOTO ARSENAL WIEN
Arsenal Objekt 19A, 1030 Wien
4. und 5. Oktober 2025
Mo geschlossen
Die – So 11:00 Uhr – 19:00 Uhr

Fotos

  • Agnieszka Polska, The Book of Flowers, HD video, 9 min. 55 sec., 2023, Courtesy Lombardi—Kargl, Vienna. © Agnieszka Polska
  • Daniel Stier, aus der Serie from the series Look Around You!, 2023. © Daniel Stier

