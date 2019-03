Ein Soloabend von und mit Elisabeth Löffler

Elisabeth Löffler lädt gemeinsam mit Frans Poelstra und Yosi Wanunu zu einer persönlichen und humorvollen Reise in ihre Kindheit ein. Die Sit-Down-Comedy Fix me if you can erzählt die Geschichte einer Familie auf der Suche nach einem Wunder, einer Familie, die alles unternimmt, um ihrem Kind eine bessere Zukunft zu ermöglichen, eine auf zwei Beinen. Es ist zugleich die Geschichte eines Kindes, das seine ganz eigene Mission verfolgt, im Namen Gottes und der Liebe, mit tatkräftiger Unterstützung seines ganz persönlichen Painkillers Udo Jürgens.

Fix me if you can

Elisabeth Löffler / LizArt Productions

10. – 14. April 2019

brut im Café 7Stern Wohnzimmer

Siebensterngasse 31

1070 Wien

Ticketpreise: 9,-Euro / 13,-Euro / 17,-Euro

Gäste, die einen Rollstuhlplatz benötigen, bitte anmelden unter tickets@brut-wien.at

Bild: Elisabeth Loeffler Fix me if you can credit TimTom