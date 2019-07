Filmtipp: Die Traumfabrik

Traumhafte Filmkulisse und große Liebesgeschichte

Eine hinreißende Hommage an alte Studiofilme und eine Liebe, die Mauern überwinden muss. Mit „Traumfabrik“ kommt ab 5. Juli ein Film ins Kino, der die einstige Magie der Filmstudios zu neuem Leben erweckt.

Wo Träume wahr werden

Es ist das Jahr 1961 und im DEFA-Filmstudio Babelsberg werden wie am Fließband Filmträume produziert. Der junge Komparse Emil verliebt sich Hals über Kopf in die schöne Tänzerin Milou und die beiden scheinen wie für einander bestimmt. Doch es kommt alles anders. Als am 13. August die DDR ihre Grenzen schließt, werden auch Emil und Milou getrennt. Um ein Wiedersehen zu ermöglichen, setzt Emil alle Hebel in Gang, um das scheinbar Unmögliche doch noch möglich zu machen …

Wiederauferstehung der Filmstudios

Der Film Traumfabrik ist eine Hommage an das Filmstudio Babelsberg und gleichzeitig selbst ein Studiofilm wie aus früheren Zeiten. Opulente Filmkulissen vermitteln ein stimmiges Bild und entführen die ZuseherInnen in eine Welt, die Träume zum Leben erweckt. Neben Bekannten Filmgrößen wie Heiner Lauterbach (Generaldirektor Beck) und Ken Duken (Alex) verzaubern besonders Emilia Schüle (Milou) und Dennis Mojen (Emil) als Leinwandpaar durch ihren Charme und sind somit noch ein Grund mehr, sich diesen Film keineswegs entgehen zu lassen.

Über den Film

Produzent Tom Zickler kehrte mit diesem Film zu seinen Ursprüngen ins Filmstudio Babelsberg zurück und schrieb gemeinsam mit Regisseur Martin Schreier ein Drehbuch, das die alten Filme jener Zeit zu würdigen weiß. Sie ließen sich von Filmklassikern inspirieren und machten sich in ihrer Arbeit die vielfältigen Möglichkeiten des Filmstudios zu Nutze.

Kinostart: 5. Juli 2019

In Österreich startet der Film ab dem 5. Juli 2019 und ist das perfekte Kinoprogramm für den Sommer. Eine Reise in vergangene Zeiten, große Filmkulissen und natürlich eine wunderschöne Liebesgeschichte bieten eine fabelhafte Unterhaltung für alle ZuseherInnen.

Alles auf einen Blick

Traumfabrik

Ab 5. Juli 2019 im Kino

Romantik, Komödie, 125 Minuten

Regisseur: Martin Schreier

Mit: Dennis Mojen, Emilia Schüle, Heiner Lauterbach, Ken Duken, Nikolai Kinski, Ellenie Salvo González und Michael Gwisdek