Filmfestival frame[o]ut

Filmfestival in Wien

Filmvergnügen unter freiem Himmel – Cineasten können sich im Rahmen von frame[o]ut auch heuer wieder auf ein Programm mit neuen und jungen Filmen sowie überraschenden filmischen Formaten freuen, selbstverständlich unter Einhaltung der aktuellen Veranstaltungsbestimmungen.

Dokus, Kurzfilme und Experimentals – in der 13. Ausgabe von „frame[o]ut“ erwartet die Besucher* innen an 16 Spielabenden bei freiem Eintritt neues heimisches und internationales Kino mit aktuellen Themen sowie interessanten Storys.

In dem Eröffnungsspielfilm „Sweet Thing“ (USA 2019), eine Mischung aus Coming-of-Age und Roadmovie, setzt Alexandre Rockwell seine eigene Familie als Protagonist*innen ein. Der am zweiten Tag des Eröffnungswochenendes (Sa 18.7.) laufende spannende Dokumentarfilm „We did what we had to do“ (AT 2018) von Ulrike Ertl und Frederike Berat über Frauen im Nordirlandkonflikt wiederum zeigt, dass die Spielabende bei frame[o]ut 2020 nicht nur oberflächlich unterhaltsam sein werden.

Alles auf einen Blick

frame[o]ut – Open Air Cinema

17.7. – 5.9.2020

jeden Fr und Sa, abends

MQ Haupthof / MQ Hof 8

Schlechtwetterlocations: Arena21

Eintritt frei

Foto: frame[o]ut (c) Warda Network Romar Ferry