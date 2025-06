Festivals in Wien: Unvergessliche Erinnerungen zum Mitnehmen

Dabeisein ist alles – dann macht es auch großen Spaß, eine schöne Erfahrung später noch einmal Revue passieren zu lassen. Das gilt vor allem für verschiedene Festivals, wie man sie auch in Wien zahlreich im Jahreskalender finden kann. Bei vielen sollte man sich frühzeitig um Tickets bemühen und natürlich auch ein paar grundsätzliche Fragen klären. Zwei der meistgestellten sind: Darf man auf dem Event eigentlich filmen und fotografieren? Und wo kann man hernach preiswert übernachten?

Welche Wiener Festivals bieten sich für einen Besuch an?

Wien ist auch ohne Festival eine Reise wert. Doch wer schon bei der Planung seines Trips in die Hauptstadt einen Blick in den Veranstaltungskalender wirft, tut sich vielleicht mit der Terminfindung Los geht es bereits im Januar, wenn sich internationale Spitzenmusiker unter dem Motto „Resonanzen – Festival alter Musik“ im Konzerthaus versammeln. Wer möchte, kann zu dieser Zeit auch seine Schlittschuhe mit in die City nehmen, um beim Wiener Eistraum am Rathausplatz ein paar Runden zu drehen.

Wenige Wochen darauf folgt dann bereits das internationale Akkordeonfestival mit zahlreichen Konzerten, Workshops und Tanzabenden. Weiter geht es auf typisch Wiener Art: „wean hean“ ist das Wienerliedfestival, das den Wiener Frühling gleich noch etwas schöner macht. Im Juni folgt dann das „WIR SIND WIEN.FESTIVAL“ mit 23 Tagen Musik und Kultur in jedem der 23 Wiener Bezirke.

Parallel läuft das „Theater im Park“ im Schwarzenberggarten am Belvedere, das mit Highlights aus der deutschsprachigen Kabarettszene immer wieder neu begeistert. Und auch im Herbst ist das Festivaljahr in Wien noch nicht beendet: Das „Salam Orient Music & Art Festival“ bietet eine große Bandbreite an Musik und Kunst aus arabischen und persischen Regionen.

Klar, dass jedes einzelne dieser Events dazu verleitet, die Kamera zu zücken, um die besten Erinnerungen für den Bilderrahmen festzuhalten. Tatsächlich ist das Filmen und Fotografieren bei vielen Veranstaltungen gestattet, allerdings zumeist ohne Blitz. Allerdings sollte man sich stets im Vorfeld erkundigen – und bei Bedarf eine offizielle Bewilligung einholen.

Bett oder Luftmatratze: Darf ich Wien-Reisende in meiner Wohnung unterbringen?

Kommen wir zur zweiten Frage: Bei beliebten Events sind die Hotels der Stadt natürlich entsprechend stark gebucht. Ist es alternativ erlaubt, Touristen in der privaten (Miet-)Wohnung ein Schlafsofa oder einen Platz für ihre mitgebrachte Luftmatratze anzubieten? Sofern dies unentgeltlich für ein paar Nächte oder wenige Wochen geschieht, ist das tatsächlich kein Problem.

Falls jemand aber länger als 6 Wochen bleiben möchte, gilt dies nach dem Mietrecht als Form der Untervermietung. Jedenfalls dann, wenn es sich nicht um engste Familienangehörige handelt. Ebenfalls handelt es sich um eine Untervermietung, wenn man seinen Wohnraum (ganz oder teilweise, auch kurzzeitig, Stichwort Airbnb) wiederholt an Touristen vermietet. Ob dies grundsätzlich gestattet ist, beantwortet der individuell abgeschlossene Mietvertrag.

Handelt es sich beim zu vermietenden Objekt um eine Eigentumswohnung, sind ebenfalls einige Vorschriften zu beachten – unabhängig davon, ob die Mieter auf der Luftmatratze, dem Sofa oder in einem Boxspringbett übernachten. Auf der offiziellen Website hat die Bundesregierung die wichtigsten Informationen hierzu übersichtlich zusammengefasst.