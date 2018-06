Family & Friends Bar (c) STADTBEKANNT

Restaurant für die ganze Familie im Zweiten

„Das eigene zu Hause ins Restaurant holen – und danach nicht abwaschen müssen!“ Nach diesem Motto arbeitet man im Family & Friends in der Praterstraße. Zwischen Meisterküche, Schanigarten und Familienfreundlichkeit – wir waren zu Besuch!

Moderne Qualität

Wenige Schritte vom Donaukanal entfernt befindet sich das Family & Friends, früher vielen vielleicht als Restaurant 5 Senses bekannt. Heute strahlt das Lokal in neuem Glanz, mit cooler Inneneinrichtung und einem neuen Speise-Konzept. Auf der Karte stehen Mittagserichte, Kuchen, Cocktails, Cold Cuts und: Feuerflecke – in allen Varianten. Modern und lèger ist man also geworden – aber beim alten hochwertigen Standard geblieben.

AMA Gastrosiegel

Die hohe Qualität muss schon alleine wegen dem AMA Gastrosiegel beibehalten werden, das man hier stolz trägt. Regionale Produkte, kein Convenience, so wenig gehärtete Fette wie möglich und natürlich auch Saisonalität. Der Küchenchef Christian Bahula kennt jeden Zulieferer und jedes Produkt, er weiß wo die Karotten wachsen und ist schon seit über 25 Jahren im Geschäft. Sein Lieblingsgericht? Die Feuerflecke natürlich!

Eine große Familie

„Wer bei uns arbeitet, soll sich aufgehoben fühlen und seine Sache gerne machen.“ Restaurantleiter Markus Ritter brennt für sein Lokal und das merkt man auch. Nicht nur die Gäste sollen sich hier wohlfühlen, sondern auch das Personal – denn nur, wer seine Arbeit gerne macht kann das auch auf die Gäste übertragen. Es macht einfach einen Unterschied ob der Kuchen liebevoll serviert wird, oder eben nicht. Und genau deswegen ist man bei Family & Friends wie eine große Familie, die zusammenhält.

Familienfreundlich

Aber nicht nur beim Personal, sondern auch bei den Gästen geht es um Familienfreundlichkeit. Auf der freundlich gestalteten Karte, die ein bisschen wie eine Zeitung zu lesen ist, gibt es eine ganze Seite, die nur den Kleinsten gewidmet ist. Das Kindermenü, das nach belieben ganz bunt zusammengestellt werden kann, gibt es um 12,- Euro pro Kind bis zum Alter von 12 Jahren. Aber keine Sorge – auch die etwas Älteren werden gut versorgt. Mittagsmenüs und Tagesteller (Mo-Fr), Feuerflecke und Street Food aber auch aufwändigere Gerichte wie Steaks stehen auf der Karte.

STADTBEKANNT meint

Das Family & Friends in der Praterstraße hält, was es verspricht und bietet ein buntes Angebot für die ganze Familie. Ob nun Kindermenü oder Candle Light Dinner, die Küche bleibt hochwertig, wie auch das AMA Gastrosiegel beweist. Nicht nur das Personal soll sich hier wohlfühlen, sondern auch die Gäste. Wer also das nächste Mal sein eigenes Esszimmer in den zweiten Bezirk verlagern möchte, der macht das am besten gleich mit Family & Friends!

STADTBEKANNT

Family & Friends Praterstraße 20

1020 Wien

www.hackl-gastro.at/family-friends

Praterstraße 201020 Wien Frühstück

Mo-Sa 6:30 – 10:30 Uhr

So, Feiertag 7:00 – 11:00 Uhr Family & Friends Restaurant

Mo-So 11:30 – 23:00 Uhr

Weitere Artikel

« Der Viktor-Adler-Markt Family & Friends – Candle Light Dinner »