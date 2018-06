Family & Friends – Candle Light Dinner

Family & Friends Romantisches Dinner (c) STADTBEKANNT

Qualität & Wohlfühfaktor

Im Family & Friends steht der Wohlfühlfaktor ganz oben auf der Liste. Gleichauf mit der hohen Qualität der Speisen. Für euch gibt es ein Candle Light Dinner für 2 Personen inklusive Aperitif im Restaurant in der Praterstraße zu gewinnen!

Family & Friends

Das Family & Friends hält, was es verspricht und bietet ein buntes Angebot für die ganze Familie. Ob nun Kindermenü oder Candle Light Dinner, die Küche bleibt hochwertig, wie auch das AMA Gastrosiegel beweist. Nicht nur das Personal soll sich hier wohlfühlen, sondern auch die Gäste. Wer also das nächste Mal sein eigenes Esszimmer in den zweiten Bezirk verlagern möchte, der macht das am besten gleich mit Family & Friends!

Cocktails, Cold Cuts, Candle Light

Neben der familienfreundlichen Seite, ist das Family & Friends aber auch ein perfektes Lokal für einen romantischen Abend zu zweit. Ob man nun nur einen Cocktail trinken möchte und dazu frische Cold Cuts aus der Vitrine genießt, oder aber für ein ausgiebiges Dinner kommt – das Angebot hier sollte jeden zufriedenstellen. Für euch gibt es ein Candle Light Dinner für 2 Personen inklusive Aperitif zu gewinnen!

Teilnahmeschluss ist der 19. Juli 2018!

