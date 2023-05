Erster BauertothePeople Live-Podcast: „Wo sind die Bauern am Markt?“

Veranstaltung: BauertothePeople Live-Podcast

BauertothePeople geht den nächsten Schritt und bringt uns mit Wiens Bäuer*innen bei einem Event der besonderen Art zusammen: Am 13. Juni beim Heuer am Karlsplatz im Karlsgarten in Wien.

Du interessierst dich für regionale Landwirtschaft und lebst in Wien?

…willst wissen, wo du in Wien Produkte von Bauern und Innen bekommst?

…willst Alles fragen & vielleicht Teil des Podcasts werden?

…willst vertrauenswürdige Informationen?

…willst einen Blick hinter die Kulissen?

Lerne Wiens Bauern und Innen persönlich kennen. Triff die Menschen, die am meisten rund um Märkte, Lebensmittel und Landwirtschaft in Wien wissen.

Zu BauertothePeople

Hinter den Kulissen von Essen, Menschen und Landwirtschaft

Die Journalisten Wilhelm Geiger und Bianca Blasl bringen uns mit den Menschen zusammen, die unser Essen machen. Sie nehmen uns mit hinter die Kulissen. Das tun sie in ihrem Podcast, auf ihrer Plattform, in den Sozialen Medien, in ihrem Buch und Veranstaltungen wie diesen.

Alles auf einen Blick

BauertothePeople Live-Podcast

13. Juni 2023

Heuer am Karlsplatz im Karlsgarten

Treitlstraße 2, 1040 Wien