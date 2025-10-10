(c) bildermehr.at
Come for the sport … stay for the fun.
Der zweite und dritte Matchcourt der Erste Bank Open feiern ihre Premiere in der Marx Halle im 3. Bezirk! Noch mehr Tennis – noch mehr Action. Erlebe spannende Matches auf höchstem ATP-Niveau in einem neuen, urbanen Umfeld, das dich ganz nah ans Spielgeschehen bringt.
Tennis zum Anfassen – wie z. B. in der #glaubandich Fans & Players-Zone, wo du dir Autogramme und Selfies mit den Stars des Turniers holen kannst.
Gewinne 3×2 Tickets für Donnerstag, den 23. Oktober!
Erlebe die einzigartige Atmosphäre der Marx Halle – und sei dabei, wenn sich Tennis und Entertainment von ihrer besten Seite zeigen.
Alles auf einen Blick
Erste Bank Open
MARX HALLE
Karl-Farkas-Gasse 19
1030 Wien
18. – 25. Oktober 2025
ab 11:00 Uhr geöffnet
Tickets gelten für den ganzen Tag.
Echt. Nah. Direkt.
Teilnahmeschluss ist der 20. Oktober 2025!
