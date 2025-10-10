(c) bildermehr.at

Come for the sport … stay for the fun.

Der zweite und dritte Matchcourt der Erste Bank Open feiern ihre Premiere in der Marx Halle im 3. Bezirk! Noch mehr Tennis – noch mehr Action. Erlebe spannende Matches auf höchstem ATP-Niveau in einem neuen, urbanen Umfeld, das dich ganz nah ans Spielgeschehen bringt.

Tennis zum Anfassen – wie z. B. in der #glaubandich Fans & Players-Zone, wo du dir Autogramme und Selfies mit den Stars des Turniers holen kannst.

Gewinne 3×2 Tickets für Donnerstag, den 23. Oktober!

Erlebe die einzigartige Atmosphäre der Marx Halle – und sei dabei, wenn sich Tennis und Entertainment von ihrer besten Seite zeigen.

Alles auf einen Blick

Erste Bank Open

MARX HALLE

Karl-Farkas-Gasse 19

1030 Wien

18. – 25. Oktober 2025

ab 11:00 Uhr geöffnet

Tickets gelten für den ganzen Tag.

Echt. Nah. Direkt.

Teilnahmeschluss ist der 20. Oktober 2025!

Foto: (c) bildermehr.at

