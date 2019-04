Entdeckungstour durch die Bezirksmuseen

Museumsbesuch mit „Labor Alltagskultur“

Wien ist eine Stadt der Museen. Die Bezirksmuseen kennen aber nur wenige. Das Labor Alltagskultur will das ändern und hat den ambitionierten Plan, sämtliche Bezirksmuseen zu besuchen.

Mag sein, dass man in den Bezirksmuseen keine Ausstellungen von Weltrang findet, dafür gibt’s Wiener Herz und Schmäh im Übermaß. Dafür sorgen schon die LeiterInnen der einzelnen Standorte, die wahre Originale verkörpern. So auch KR Hans Scheikl, der das Döblinger Bezirksmuseum in der einstigen Villa Wertheimstein führt.

Ja, die ehemalige Sommervilla der Wertheimsteins mit dem Nonnenstöckl und den vielen schönen Details, teilweise inspiriert durch die Ausgrabungen von Pompeji, sowie der anschließende Garten, der heute als Park der Öffentlichkeit gehört, ist allein schon einen Besuch wert. Hier ist das Gebäude selbst schon ein Stück Geschichte.

Fakten und Anekdoten

Wenn Herr Scheikl durch „sein“ Haus führt, dann fasziniert sein Faktenwissen über längst verstrichene Zeiten, das angereichert mit Anekdoten zum Besten gegeben wird. Vorzugsweise bekommen dann auch die B- und C-Promis vergangener Tage, die in Döbling residierten oder dann und wann verkehrten, ihr Fett ab. Nur bei den Mitgliedern der Familie Habsburg und den einstigen Besitzern der Villa belässt es der rührige Kommerzialrat bei leisen Andeutungen und einem wissenden Schmunzeln.

An allen Standorten gibt es seit kurzem Sonderausstellungen zu Schwerpunktthema Wirtshauskultur. Döbling war natürlich immer schon ein beliebtes Ausflugsziel, dementsprechend vielfältig waren die Gasthäuser am Stadtrand, die am Wochenende von den WienerInnen gestürmt wurden, um hier dem Wein und a bissl einer Unterhaltung zu frönen. Da gab es für jeden was im Angebot, von Patakys Wundergarten bis zur Weberhütte, wo auch Karl Merkatz als aufmüpfiger „Bockerer“, der den Nazis die Stirn bot, vor der Kamera stand.

Labor Alltagskultur

Doch ein Museumsbesuch mit dem „Labor Alltagskultur“ lebt auch von den Wortspenden und den zielgerichteten Fragen von Ulli Fuchs, Herz, Seele und treibender Motor des umtriebigen Kulturvereins, der seinen Sitz in einer Schrebergartensiedlung in Meidling hat. Ulli Fuchs ist selbst Volkskundlerin, ehrenamtliche Mitarbeiterin im Bezirksmuseum Mariahilf und gerade beim Thema Wirtshauskultur eine ausgewiesene Expertin, hat sie doch 2007 im Wienmuseum die Ausstellung „Im Wirtshaus. Eine Geschichte der Wiener Geselligkeit“ mitkuratiert. Mit ihrem kulturwissenschaftlichen und historischen Wissen bietet sie selbst für Feinspitze dieses Fachs immer neues Wissen. Und da kann es schon mal vorkommen, dass sie als Geschichtsdetektivin kleinen Fehlern in der musealen Darstellung auf die Spur kommt.

Mitkommen zahlt sich auf alle Fälle aus.

Nächster Termin:

Sonntag, 14. April, 11:00 Uhr (pünktl.)

Bezirksmuseum Währing

Führung durch Museumsleiterin Doris Weis

Währinger Straße 124, 1180 Wien

Erreichbarkeit: Linie 40 und 41- Martinstraße