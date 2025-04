Ein Reiseführer für eine adrenalingeladene Reise nach Wien

Wien ist immer eine Reise wert und hat kulturell sowie kulinarisch viel zu bieten. Doch nicht nur ein Besuch in einem Wiener Kaffeehaus oder eine Stadtbesichtigung sind hier zu empfehlen, auch für echte Adrenalinjunkies gibt es in Wien einiges zu entdecken. Hier ein Überblick, welche Aktivitäten sich wirklich lohnen.

Hoch hinaus in Wien

Wer sich gerne in die Höhe wagt, hat in Wien gleich mehrere Möglichkeiten. So zum Beispiel beim Klettern in der Boulderbar oder im Kletterzentrum. Alternativ geht’s outdoor im Hochseilklettergarten am Donauinsel-Turm in schwindelerregenden Höhen. Schwindelfrei müssen Wien-Besucher auch bei einem Besuch des Donauturms sein: Hier gibt es eine schöne Aussichtsplattform mit Glasboden und eine XXL-Seilrutsche.

Adrenalinkick beim Schießtraining

Für alle, die ihre Schießkünste verbessern wollten, gibt es in Wien ebenfalls Gelegenheit. Beim Schießen in Wien (ca. 1 h von der Stadtmitte Wiens entfernt) kann man die Schießgenauigkeit an einem professionellen Schießstand trainieren – ob Sturmgewehr, Scharfschützengewehr, Schrotflinte oder Pistole. Unterstützung gibt es von erfahrenen Trainern mit einer Ausbildung beim Militär oder bei der Polizei.

Tipp: Auch andere Städte bieten aktives Schießtraining an, so lädt zum Beispiel der Schießstand in Bratislava.

Wien aus der Luft erleben

Von ganz weit oben können Besucher die Stadt bei einem Helikopterflug erleben. Ein Rundflug über die Stadt und Umgebung zeigt, wie schön die gesamte Region rund um Wien auch landschaftlich ist. Alternativ lockt eine gemütliche Ballonfahrt über das Wiener Becken. Ist das Wetter schlecht, geht es beim Indoor-Skydiving in der Nähe ebenfalls rasant und actionreich zu.

Ab aufs Wasser

Natürlich gibt es bei Wien auch die Gelegenheit, auf dem Wasser Action zu erleben. Etwa auf der Wakeboard- und Wasserski-Anlage auf der Neuen Donau, bei einer Jetski-Fahrt oder beim Rafting auf einem der Gewässer rund um Wien.

Tipp: Für alle, die es weniger rasant mögen, lohnt sich Stand-Up-Paddling auf der Alten Donau oder eine gemütliche Kajaktour durch die Donauauen.

Nervenkitzel beim Motorsport

Eine Gokart-Bahn und zahlreiche Offroad-Strecken in der Gegend bieten für alle Motorsportfans genau das Richtige. Wer Geschwindigkeit liebt, kann hier ordentlich Gas geben und sein Fahrgefühl unter Beweis stellen. Neben klassischen Rennstrecken gibt es auch spannende Parcours mit Hindernissen, die Technik und Geschicklichkeit fordern. Perfekt für Adrenalinjunkies!

Adrenalin pur im Freizeitpark

Nicht nur für Familien ein ganz besonderes Highlight ist der Freizeitpark von Wien, der Wiener Prater, der ziemlich zentral in der Stadt gelegen ist. Ausgestattet ist er mit zahlreichen Attraktionen eines Vergnügungsparks, ergänzt um viele Stände zur kulinarischen Versorgung. Besondere Highlights für nervenstarke Besucher sind die Black Mamba oder der Space-Shot-Tower, auch im Riesenrad geht es hoch hinaus.

Noch mehr aufregende Erlebnisse in Wien

Wer noch mehr Abwechslung braucht, kann in einem Escape Room sein Glück probieren oder beim Bungee-Jumping in die Tiefe springen. Nachts sorgen die Organisatoren der Haunted Vienna Tour für aufregenden Gruselspaß. Ebenfalls eine Empfehlung gibt es für alle Fans von Virtual Reality Adventures, die hier aufregende Abenteuer in der virtuellen Welt erleben.