8. November 2025

Edelstoff XMAS

(c) Philipp Lipiarski

Designmarkt in Wien

Der Edelstoff XMAS Markt verwandelt die Marx Halle am 6. und 7. Dezember 2025 in Wiens größten Indoor-Weihnachtsmarkt für junges Design.

Über 170 ausgewählte Labels aus Österreich und den Nachbarländern präsentieren nachhaltige Mode, Schmuck, Kunst, Kosmetik und Delikatessen – alles handgemacht und mit viel Liebe gefertigt. Dazu gibt’s Workshops, Street Food aus aller Welt und richtig viel vorweihnachtliche Stimmung. Der perfekte Ort, um besondere Geschenke zu finden – und das ganz ohne Einkaufsstress.

Alles auf einen Blick

Edelstoff XMAS Markt
MARX HALLE
Karl-Farkas-Gasse 19
1030 Wien
6. – 7. Dezember 2025
Sa 11:00 – 19:00 Uhr
So 11:00 – 18:00 Uhr

Foto (c) Philipp Lipiarski
