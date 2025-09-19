Designmarkt in Wien

Am 11. und 12. Oktober verwandelt sich die MARX HALLE wieder in ein Paradies für DesignliebhaberInnen.

Beim Edelstoff Herbstmarkt präsentieren rund 170 Labels aus Österreich & den Nachbarländern ihre handgemachten Unikate – von Slow Fashion über Schmuck & Accessoires bis hin zu Interior, Kunst, Kosmetik & Delikatessen. Dazu gibt’s DIY-Workshops, einen großen Pre-loved-Bereich und jede Menge Street Food. Ein Wochenende voller Kreativität & Inspiration – komm vorbei und entdecke dein neues Lieblingsstück!

Alles auf einen Blick

Edelstoff Herbstmarkt

MARX HALLE

Karl-Farkas-Gasse 19

1030 Wien

11. – 12. Oktober 2025

Sa 11:00 – 19:00 Uhr

So 11:00 – 18:00 Uhr

Foto: (c) Philipp Lipiarski

Sponsored