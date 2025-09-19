19. September 2025
Designmarkt in Wien
Am 11. und 12. Oktober verwandelt sich die MARX HALLE wieder in ein Paradies für DesignliebhaberInnen.
Beim Edelstoff Herbstmarkt präsentieren rund 170 Labels aus Österreich & den Nachbarländern ihre handgemachten Unikate – von Slow Fashion über Schmuck & Accessoires bis hin zu Interior, Kunst, Kosmetik & Delikatessen. Dazu gibt’s DIY-Workshops, einen großen Pre-loved-Bereich und jede Menge Street Food. Ein Wochenende voller Kreativität & Inspiration – komm vorbei und entdecke dein neues Lieblingsstück!
Alles auf einen Blick
Edelstoff Herbstmarkt
MARX HALLE
Karl-Farkas-Gasse 19
1030 Wien
11. – 12. Oktober 2025
Sa 11:00 – 19:00 Uhr
So 11:00 – 18:00 Uhr
Foto: (c) Philipp Lipiarski
