19. September 2025

Edelstoff Herbstmarkt

Designmarkt in Wien

Am 11. und 12. Oktober verwandelt sich die MARX HALLE wieder in ein Paradies für DesignliebhaberInnen.

Beim Edelstoff Herbstmarkt präsentieren rund 170 Labels aus Österreich & den Nachbarländern ihre handgemachten Unikate – von Slow Fashion über Schmuck & Accessoires bis hin zu Interior, Kunst, Kosmetik & Delikatessen. Dazu gibt’s DIY-Workshops, einen großen Pre-loved-Bereich und jede Menge Street Food. Ein Wochenende voller Kreativität & Inspiration – komm vorbei und entdecke dein neues Lieblingsstück!

Alles auf einen Blick

Edelstoff Herbstmarkt
MARX HALLE
Karl-Farkas-Gasse 19
1030 Wien
11. – 12. Oktober 2025
Sa 11:00 – 19:00 Uhr
So 11:00 – 18:00 Uhr

Foto: (c) Philipp Lipiarski

