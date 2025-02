Designmarkt in Wien

Luftige Fair-Wear-Shirts, edler Schmuck aus Recycling-Material und handgemachtes Porzellan für den Gartentisch bietet der Edelstoff-Frühlingsmarkt für junges Design: am 8. und 9. März in der Wiener MARX HALLE. Bei einem Einkauf mit gutem Gewissen und inspirierenden Workshops klappt ein stilvoller Start in die schönste Saison.

Der Edelstoff-Frühlingsmarkt für junges Design vereint Nachhaltigkeit und Genuss unter einem Dach. So präsentieren sich hier 170 besondere Labels, die ihre Unikate noch in Handarbeit und in Klein(st)serien herstellen, in Österreich oder den Nachbarländern. Sie bieten Slow Fashion, Accessoires, Schmuck, Kunst, Kosmetik, Kulinarik sowie Produkt- und Kids-Design an. 57 Designer*innen stellen im März erstmals bei Edelstoff aus.

Alles auf einen Blick

Edelstoff-Frühlingsmarkt

MARX HALLE

Karl-Farkas-Gasse 19

1030 Wien

8. – 9. März 2025

Sa 11:00 – 19:00 Uhr

So 11:00 – 18:00 Uhr

Foto: (c) Philipp Lipiarski