Dorner Ball 2019

Gewinnspiel

Heuer schon ein Tänzchen gewagt? Der Ball der Tanzschule Dorner am Samstag, den 30. März bietet eine der letzten Gelegenheiten in dieser Ballsaison. Der 43. Ball, den die traditionsreiche Schule ausrichtet, geht in den prunkvollen Räumlichkeiten des Palais Ferstel über die Bühne. Wir verlosen 1×2 Karten für den Dorner Ball!

Im großen Festsaal sorgt das renommierte „pt art orchester“ unter der Leitung von Norbert Hebertinger für die märchenhafte Atmosphäre einer klassischen Ballnacht, während im Arkadenhof zu den Rhythmen von DJ Stari (Doc LX) der Bär steppt. Ihn kennt man vom U4, von Partys bei Großevents und Sportveranstaltungen.

Die Preise für dieses Event bewegen sich zwischen 25,- Euro (Flanierkarte für SchülerInnen und StudentInnen), 35,- Euro (Flanierkarte für Erwachsene) und 52,- Euro (im kleinen Festsaal, Portico oder Foyer) bzw. 62,- Euro (im großen Festsaal inkl. Tisch). Erwerben kann man die Tickets für die Ballnacht in der Tanzschule selbst oder im Webshop der Tanzschule.

Alles auf einen Blick

43. Dorner Ball

30. März 2019

Einlass: 20:00 Uhr

Eröffnung: 21:00 Uhr

Palais Ferstel

Strauchgasse 4, 1010 Wien

Festliche Abendkleidung:

Abendkleid oder Ballrobe für Damen

Dunkler Anzug mit Mascherl, Frack, Smoking oder Uniform für Herren

Eintrittspreise:

Großer Festsaal inkl. Tisch: 62,- Euro

Kleiner Festsaal/Portico/Foyer: 52,- Euro

Flanierkarte:

Eintritt Erwachsene: 35,- Euro

Eintritt Schüler und Studenten: 25,- Euro

Kartenvorverkauf in der Tanzschule oder im Webshop unter www.tanzdorner.at

Foto: Tanzschule Dorner – Fotograf – productionstudio – Dornerball

Teilnahmeschluss ist der 27. März 2019!